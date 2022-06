Unicef: Fünf Millionen Kinder aus Ukraine brauchen humanitäre Hilfe

2.01 Uhr: Mehr als fünf Millionen Kinder aus der Ukraine sind nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef wegen des Krieges in ihrem Heimatland auf humanitäre Hilfe angewiesen. In der Ukraine selbst bräuchten nach dem russischen Angriff etwa drei Millionen Kinder Unterstützung, teilte die UN-Organisation am Mittwoch in New York mit. Hinzu kämen etwa 2,2 Millionen Kinder, die inzwischen in andere Länder geflohen seien. Unicef zufolge wurden seit Beginn des Krieges am 24. Februar mindestens 262 Kinder getötet. Hunderte Schulen seien beschädigt.

Biden verspricht der Ukraine moderne Raketensysteme

1.56 Uhr: Die US-Regierung wird der Ukraine als Folge des russischen Angriffskriegs nach Angaben von Präsident Joe Biden moderne Raketensysteme liefern. Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die »New York Times« , damit solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, »wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine« präziser zu treffen. Biden machte keine Angaben dazu, um welche Systeme es sich konkret handelt. Davor hatte die US-Regierung mitgeteilt, sie erwäge die Lieferung der in den USA hergestellten Artilleriesysteme MLRS und HIMARS.

Deutsche Wirtschaft: »Russland-Comeback nicht in Sicht«

0.19 Uhr: Viele deutsche Unternehmen werden laut dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft auf absehbare Zeit ihre Geschäfte in Russland nicht wieder aufnehmen. »Ein baldiges Russland-Comeback ist überhaupt nicht in Sicht«, sagt Geschäftsführer Michael Harms dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland« (RND). »Die Unternehmen fahren gerade alle auf Sicht.« Nicht alle hätten aber den Markt verlassen. »Einige Unternehmen haben ihr Geschäft zurückgefahren, halten sich aber eine Rückkehroption offen. Denn wenn man vollständig den russischen Markt verlässt, ist es später schwer, zurückzukommen.« Der Rückzug aus Russland sei juristisch sehr komplex und könne Monate, wenn nicht Jahre dauern. Die Einbußen im Russland-Geschäft seien im Vergleich zu den globalen Lieferkettenproblemen und Preissteigerungen für die meisten Unternehmen schmerzhaft, aber nicht gravierend.