Laut Betreibergesellschaft sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In diesen zehn Tagen werde kein Gas durch die Pipeline nach Deutschland befördert. Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn auch nach Abschluss der Wartung nicht mehr aufdrehen könnte.

Den Angaben nach werden unter anderem Sicherheitssysteme, die Stromversorgung, der Brand- und Gasschutz sowie Absperr- und Isolierungsventile überprüft und gegebenenfalls instandgesetzt oder kalibriert. Auch Software-Updates werden durchgeführt.

Ukraine will Süden mit einer Million Soldaten zurückerobern

Die ukrainische Führung plant eine Offensive im besetzten Süden des Landes und ruft Zivilisten in betroffenen Gebieten zur Flucht auf. Einwohnerinnen und Einwohner der Gebiete Cherson und Saporischschja sollen laut Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk dringend ihre Häuser verlassen – notfalls auch in Richtung der bereits seit 2014 von Russland annektieren Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Mehr dazu – und zum Fazit des abberufenen ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk – lesen Sie hier im Überblick darüber, was in der Nacht geschah.