Selenskyj berichtet von intensiven Kämpfen in Donezk

00.02 Uhr: Im Osten der Ukraine halten die Kämpfe nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in unverminderter Härte an. »Die Kämpfe in der Region Donezk sind genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen«, sagte er in seiner täglichen Videoansprache am Sonntag. »Die Wucht der russischen Angriffe hat nicht abgenommen.« Er betonte: »Wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Verteidigung durchbrechen.«