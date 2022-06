Selenskyj appelliert an Belarussen

00.05 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Menschen im Nachbarland Belarus aufgerufen, sich nicht in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hineinziehen zu lassen. »Der Kreml hat bereits alles für Sie entschieden«, sagte er am Sonntag mit Blick auf Moskau in seiner abendlichen Videoansprache. »Aber Ihr seid keine Sklaven und Kanonenfutter. Ihr dürft nicht sterben.« Die Menschen sollten nicht andere für Belarus entscheiden lassen. »Ich weiß, dass die Menschen in Belarus uns unterstützen, nur uns, nicht den Krieg. Und deshalb will die russische Führung Sie in einen Krieg hineinziehen«, sagte Selenskyj.