Russischer Geheimdienst wirft Ukraine vor, Waffen neben Atomkraftwerken zu lagern

9.17 Uhr: Nach Angaben des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR lagert die Ukraine auf dem Gelände von Atomkraftwerken Waffen, die der Westen geliefert hat. So seien in der letzten Dezember-Woche US-Raketenwerfer vom Typ Himars, Luftabwehrsysteme und Artilleriemunition zum AKW Riwne gebracht worden, erklärt der Geheimdienst. Beweise für seine Anschuldigungen legte der Dienst nicht vor, unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben auch nicht.

Die Atomkraftwerke in der Ukraine stehen seit Beginn des Krieges im Fokus. Die Ukraine wirft Russland vor, das Gelände des AKW Saporischschja de facto als Waffendepot zu nutzen. Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA hat mehrfach vor dem Risiko einer atomaren Katastrophe gewarnt.

Britische Abgeordnete schreiben Brief an Pistorius: Bitte liefern Sie Leopard-Panzer an die Ukraine

9.03 Uhr: In einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius haben Dutzende britische Abgeordnete die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine gefordert. »Wir verstehen die historischen Gründe für die Zurückhaltung, deutsche und in Deutschland hergestellte Panzer bereitzustellen«, zitierte die Zeitung »Sun« aus dem Schreiben. »Wir möchten Sie jedoch in diesem Moment äußerster Dringlichkeit dringend bitten, Ihre Position zu überdenken und zuzulassen, dass Leopard-2-Kampfpanzer – sowohl deutsche als auch in Deutschland gebaute – in den nächsten Tagen an die Ukraine geliefert werden.«

Koordiniert wurde das Schreiben der »Sun« zufolge vom Labour-Abgeordneten Chris Bryant. Unterschrieben haben demnach die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsausschüsse sowie Dutzende weitere Abgeordnete. Zuvor hatten sich bereits Ex-Premierminister Boris Johnson bei einem Besuch in Kiew sowie der britische Außenminister James Cleverly für die Lieferung von Leopard-Panzern ausgesprochen. »Ich würde nichts lieber sehen, als dass die Ukrainer mit Leopard 2 ausgerüstet sind«, sagte Cleverly am Sonntag der BBC.

London sieht bei russischen Militärs Skepsis gegen neuen Oberbefehlshaber

8.41 Uhr: Der neue russische Oberbefehlshaber in der Ukraine, Waleri Gerassimow, stößt in der Truppe und bei der Privatarmee Wagner womöglich auf Skepsis. Der Generalstabschef lege viel Wert darauf, die Disziplin zu erhöhen, teilte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. »Die Priorisierung vornehmlich kleiner Vorschriften dürfte die Befürchtungen seiner vielen Skeptiker in Russland bestätigen«, heißt es in dem Bericht, der auch auf Twitter geteilt wurde. »Gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu gilt er zunehmend als abgehoben, und ihm wird vorgeworfen, auf Präsentation statt Substanz zu setzen.«

Dabei gehe es Gerassimow etwa um nicht vorschriftsmäßige Uniformen, die Nutzung von Mobiltelefonen und zivilen Fahrzeugen sowie nicht der Norm entsprechende Haarschnitte. »Die Maßnahmen stoßen auf skeptisches Feedback. Den größten Spott aber gab es dafür, den Standard der Truppenrasur zu verbessern«, teilte das britische Ministerium weiter mit. Sowohl Beamte der selbst ernannten Volksrepublik Donezk als auch der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hätten die Maßnahmen kritisiert, hieß es.