Kanzler Scholz will Ukraine »so lange wie nötig« unterstützen

11.25 Uhr: Olaf Scholz hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen und militärische Hilfe in Aussicht gestellt. Der Bundeskanzler sprach sich bei einer europapolitischen Grundsatzrede in Prag zudem für einen EU-Beitritt Georgiens aus. Lesen Sie hier mehr von Scholz' Besuch in Tschechien.

London sieht russischen Verteidigungsminister Schoigu geschwächt

11.11 Uhr: Aus Sicht britischer Geheimdienste befindet sich Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zunehmend in einer Position der Schwäche. Es sei wahrscheinlich, dass Offiziere und Soldaten den Minister wegen eines ineffektiven und realitätsfernen Führungsstils nicht ernst nähmen, heißt es in einem Bericht, der Montag in London veröffentlicht wurde. Schoigu habe den Großteil seiner Karriere vor der Berufung zum Minister im Bausektor und anderen Bereichen verbracht. Ihm fehle militärische Erfahrung.