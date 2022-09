Russland: Mann schießt in Einberufungsamt auf Militärkommissar

08.53 Uhr: Ein junger Mann hat in einem russischen Militärmelde- und Einberufungsamt in der Region Irkutsk das Feuer eröffnet und den zuständigen Militärkommissar schwer verletzt. Das berichten russische Medien, darunter die Agentur Tass . Der Militärkommissar liege im Krankenhaus auf der Intensivstation, heißt es. Der Schütze sei festgenommen worden. »Er wird auf jeden Fall bestraft werden«, zitiert Tass den Gouverneur der Region. Ersten Angaben zufolge sollte der Schütze am selben Tag zum Militärdienst antreten.

Seit der russische Präsident Wladimir Putin am vergangenen Mittwoch eine Teilmobilisierung ausgerufen hat, sind mehrere Wehrersatzämter angegriffen worden. Proteste gegen die Einberufung fanden am Wochenende in Dagestan und Jakutien statt, die beide eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Soldaten für den Krieg in der Ukraine zur Verfügung gestellt haben.

Russische Drohnen beschießen offenbar Ziele in Odessa

07.03 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben russische Truppen militärische Ziele in der Region Odessa mit zwei Drohnen beschossen. Ein Großbrand sei ausgebrochen, Munition sei explodiert, teilt das Kommando Süd der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram mit. Bislang gebe es keine Informationen über Opfer, die Zivilbevölkerung sei in Sicherheit gebracht worden.

Russland: Parlamentsdiskussion zu Gebiets-Annexionen schon am Donnerstag möglich

05.22 Uhr: Das russische Parlament könnte bereits am Donnerstag über Gesetzentwürfe zur Annexion der ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja beraten. Dies berichten russische Nachrichtenagenturen mit Bezug auf ungenannte Quellen. Der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti zufolge könnte Putin am Freitag vor dem Parlament sprechen. Der Gouverneur der Region Luhansk Serhij Hajdaj sagte indessen in einem Online-Interview, von Russland unterstützte Beamte gingen in der Region mit Wahlurnen von Tür zu Tür. Namen der Einwohner, die nicht korrekt abstimmten, würden notiert.

