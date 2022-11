Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin sind die Bundesregierung und die polnische Regierung in Gesprächen sowohl über den Einsatz deutscher Patriot-Systeme als auch über ein sogenanntes Airpolicing für das osteuropäische Land. Wie die deutsche Hilfe genau aussehen soll, könne man noch nicht sagen.

Selenskyj würdigt Freiheitskampf der Ukrainer

11 Uhr: Rund neun Monate nach dem Beginn der russischen Invasion hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandswillen seines Volkes gewürdigt. »Wir sind bereit, das Letzte zu geben. Bereit, bis zum Schluss zu kämpfen«, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft anlässlich des sogenannten »Tags der Würde und Freiheit«, der an den Beginn der blutigen Euromaidan-Proteste 2013/14 erinnert.

Die Ukraine habe einen sehr hohen Preis für die Freiheit gezahlt und werde ihn auch weiterhin zahlen, sagte der Staatschef. Jeder habe gesehen, wozu die Ukrainer fähig seien und welche Verteidiger sie hätten: »Wie wir einer der größten Armeen der Welt widerstehen und eine der besten Armeen der Welt werden können.« Hartgesottenen Kämpfern hätten sich Musiker, Schauspieler, Olympiasieger, IT-Spezialisten, Wissenschaftler und Geschäftsleute angeschlossen. Hunderttausende Ukrainer seien nicht in Flugzeuge gestiegen, sondern hätten in der Schlange vor Einberufungsbüros gestanden, um die Ukraine zu verteidigen.

Selenskyj lobte auch den Mut von Zivilistinnen und Zivilisten, die feindliche Panzer und gepanzerte Mannschaftswagen »mit bloßen Händen« gestoppt hätten und trotz Schüssen und Blendgranaten zu Kundgebungen gegen die russischen Besatzer gegangen seien. Ärzte operierten trotz Bombenangriffen, Felder würden »unter Bomben und Kugeln« bestellt.

Ost-Ausschuss: Russland von Sanktionen »deutlich getroffen«

10.30 Uhr: Nach Ansicht des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft wirken die westlichen Sanktionen gegen Russland. Ein Wirtschaftsrückgang in diesem Jahr von vier Prozent klinge nicht nach allzu viel, sagte der Geschäftsführer des Ausschusses, Michael Harms, im ARD-»Morgenmagazin«. Aber auch im nächsten Jahr werde es einen Rückgang geben. »Russland ist schon deutlich getroffen«, sagte Harms weiter. Gerade die Technologieabhängigkeit des Landes sei das »schärfste Schwert«, das man habe. Es beraube Moskau mittelfristig jeder Entwicklungsperspektive.

Die Mehrheit der deutschen Wirtschaft unterstützt demzufolge die Sanktionen weiter. Auch wenn diese »auch große Auswirkungen« auf die deutsche Wirtschaft hätten, sagte Harms. Über Einzelheiten der Maßnahmen könne man sprechen, etwa die Wirkung auf den Energiemarkt hätte man »vielleicht besser berechnen können«. Russland verkaufe nun etwa weniger Gas und Öl, nehme jedoch mehr ein. »Aber hinterher ist man immer klüger.« Das Preisschild sei für Moskau sehr hoch.

Zu den Hauptaufgaben des Ost-Ausschusses gehören der Aufbau und die Pflege wirtschaftlicher Beziehungen mit Osteuropa. Eine Rückkehr zu normalen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland sieht Harms in absehbarer Zeit nicht. Eine Grundbedingung dafür wäre ein fairer und nachhaltiger Friedensschluss in der Ukraine.

Weniger Exporte nach Russland und China – Ausfuhren in USA boomen

10 Uhr: Die deutschen Exporte nach Russland sind im Zuge des Krieges auch im Oktober deutlich zurückgegangen. Die Ausfuhren brachen gemessen am Vorjahresmonat um gut 59 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Russland lag damit noch auf Rang 12 der wichtigsten Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb der EU. Im Februar 2022, vor dem Angriff auf die Ukraine, hatte Russland Platz 5 belegt.

Auch die Ausfuhren nach China fielen. Sie gingen im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 8,6 Milliarden Euro zurück. Die strenge Corona-Politik in der Volksrepublik, in der es immer wieder scharfe Lockdowns gibt, belastet schon länger den Handel mit Fernost.

Dagegen legten die Ausfuhren in die USA, dem wichtigsten Zielland für deutsche Exporte, im Oktober kräftig um gut 28 Prozent zu. Deutsche Exporteure profitieren vom schwachem Euro gemessen am US-Dollar, der Waren für Abnehmer in den Vereinigten Staaten günstiger macht. Auch bei den Ausfuhren nach Großbritannien gab es binnen Jahresfrist deutliche Zuwächse (plus 10,2 Prozent). Kalender- und saisonbereinigt gaben die Exporten in Länder außerhalb der EU insgesamt um 1,6 Prozent zum Vormonat nach auf 61,2 Milliarden Euro. Gemessen am Vorjahresmonat stand ein Plus von gut 15 Prozent.

London: Russland konzentriert sich auf Verteidigung von Swatowe

9.30 Uhr: Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnjepr in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. »Als bedeutendes Bevölkerungszentrum im Gebiet Luhansk wird die russische Führung höchstwahrscheinlich die Beibehaltung der Kontrolle über Swatowe als politische Priorität ansehen«, hieß es.