Britischer Geheimdienst sieht Ukraine immer besser auf Drohnenattacken vorbereitet

7.14 Uhr: Russland setzt in seinem Angriffskrieg offenbar verstärkt auf unbemannte Fluggeräte aus iranischer Produktion, um Ziele in der Ukraine anzugreifen. Wie das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Briefing mit Verweis auf Geheimdienstinformationen mitteilte, wolle Moskau mit den Kamikazedrohnen vermutlich Engpässe im eigenen Raketenarsenal kompensieren.