Bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz geht es noch nicht darum, Geld einzusammeln. Der Bedarf wird auf Hunderte Milliarden Euro geschätzt.

Zunächst sollen die dringendsten Aufgaben identifiziert werden, und Vertreter der ukrainischen Regierung und Geber wollen absprechen, wer welches Projekt finanzieren und organisieren kann. Die Investitionen sollen möglichst bald fließen, um zu verhindern, dass die ukrainische Wirtschaft kollabiert oder die Regierung stürzt, weil dann Millionen Flüchtlinge keine Rückkehr-Perspektive mehr haben.

An der Konferenz nehmen unter anderem der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Präsident Wolodymyr Selenskyj soll live aus Kiew zugeschaltet werden.

IOC-Präsident Bach versichert Ukraine weitere Hilfe

0.34 Uhr: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den Athleten aus der Ukraine weitere Hilfe versichert. Dies bestätigte IOC-Präsident Thomas Bach bei einem Besuch in Kiew, wo er mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyi zusammentraf.

»Wir unterstützen sie so, dass wir sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina-Milano sehen können. Die ukrainische Flagge wird hoch fliegen«, sagte Bach: »Das IOC wird den Fonds, den wir gleich zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine eingerichtet haben, von 2,5 Millionen Dollar auf 7,5 Millionen Dollar verdreifachen.«

Selenskyi zeigte sich dankbar für die zusätzliche Unterstützung. »Die russische Invasion ist für den ukrainischen Sport ein schwerer Schock«, so der 44-Jährige. Athleten hätten sich »den ukrainischen Streitkräften angeschlossen, um unser Land zu verteidigen«.

An der zu Beginn des Angriffskrieges ausgesprochenen IOC-Empfehlung an die internationalen Sportverbände, russische und belarussische Sportler und Sportlerinnen zu sperren, möchte Bach weiter festhalten. Dies habe das IOC gegenüber Staatspräsident Selenskyi »versichert«. Es sei »noch nicht an der Zeit, diese Empfehlung aufzuheben«, so Bach.

London sagt Kiew dauerhafte Unterstützung auch für Wiederaufbau zu

0.11 Uhr: Vor Beginn einer Geberkonferenz für die Ukraine in Lugano hat Großbritannien dem Land andauernde Unterstützung zugesichert. Außenministerin Liz Truss werde heute ankündigen, dass London »alles Mögliche tun wird, um sicherzustellen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und sich erholt«. Wie das britische Außenministerium weiter mitteilte, bat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Vereinigte Königreich, sich für den Wiederaufbau der Hauptstadt Kiew und des gleichnamigen Gebiets einzusetzen.

»Die Erholung der Ukraine vom russischen Angriffskrieg wird ein Symbol der Macht der Demokratie über die Autokratie sein«, zitierte das Außenministerium Truss weiter. Damit werde bewiesen werden, dass die Versuche von Kremlchef Wladimir Putin, die Ukraine zu zerstören, nur eine stärkere, wohlhabendere und geeintere Nation geschaffen hätten. »Großbritannien hält an seiner Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine fest und wird an der Seite der Ukraine stehen, wenn sie sich zu einer starken, blühenden und hochmodernen Demokratie entwickelt.«

Selenskyj: Ukrainische Streitkräfte werden nach Lyssytschansk zurückkehren

23.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eingeräumt, dass sich die Streitkräfte seines Landes aus der Stadt Lyssytschansk im Donbass zurückgezogen haben. In seiner nächtlichen Videobotschaft versprach er jedoch, die Kontrolle über das Gebiet wiederherstellen zu wollen. Dazu würden die Taktik der Armee und neue, verbesserte Waffen beitragen. Die Militärführung hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Streitkräfte aus Lyssytschansk abziehen mussten. Eine weitere Verteidigung der Stadt hätte fatale Konsequenzen gehabt.