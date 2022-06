Lettland verbietet alle in Russland registrierte TV-Sender

18.15 Uhr: Lettland stellt die Ausstrahlung von allen in Russland registrierten Fernsehkanälen ein. Dies sagte der Vorsitzende des Nationalen Rats für elektronische Massenmedien (NEPLP), Ivars Abolins, am Montag der lettischen Nachrichtenagentur Leta. Betroffen von der am 9. Juni in Kraft tretenden Sperre sind demnach 80 Fernsehsender. Zuvor hatte das Land mehrere russische Staatssender gesperrt.

Das Sendeverbot basiert nach Angaben von Abolins auf Gesetzesänderungen. Demnach dürften TV-Kanäle, die in einem Land registriert sind, das die territoriale Unversehrtheit und Unabhängigkeit eines anderen Landes bedroht, in Lettland nicht ausgestrahlt werden. Die Sperre bleibe solange in Kraft, bis Russland seinen Krieg gegen die Ukraine beendet und die annektierte Krim an die Ukraine zurückgibt.

Abolins gab zugleich bekannt, dass der NEPLP beschlossen hat, dem unabhängigen russischen Kanal Doschd eine Sendelizenz zu erteilen. Der Onlinesender, der angesichts des harten Vorgehens der russischen Behörden Anfang März vorübergehend seine Arbeit eingestellt hatte, werde vom 9. Juni an in Lettland registriert sein.

Ukraine meldet Erfolge gegen russische Schwarzmeer-Flotte

18.00 Uhr: Der ukrainischen Armee ist es nach eigenen Angaben gelungen, die russische Flotte auf mehr als 100 Kilometer Entfernung von der Schwarzmeerküste des Landes zurückzudrängen. Der russischen Flotte sei die »totale Kontrolle über den Nordwesten des Schwarzen Meers entzogen« worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Montag über den Onlinedienst Telegram mit. Die Informationen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Russland versuche aber, die Kontrolle über das Meeresgebiet zurückzuerobern, den Städten an der Küste drohten weiterhin russische Raketenangriffe. Zudem blockiere die russische Flotte weiterhin die zivile Schifffahrt, erklärte das Ministerium. Als Reaktion auf die ukrainischen Erfolge im Schwarzen Meer hätten die russischen Streitkräfte Systeme zur Küstenverteidigung auf die Halbinsel Krim und das von Russland besetzte Gebiet rund um die Stadt Cherson verlegen müssen. Kriegsschiffe der russischen Marine halten seit Wochen eine Seeblockade vor der Ukraine aufrecht.

Russland will Familien gefallener Soldaten 80.000 Euro zahlen

17.50 Uhr: Die Familien jedes Soldaten der russischen Nationalgarde, die in der Ukraine oder in Syrien gefallen sind, sollen knapp 80.000 Euro erhalten. Präsident Wladimir Putin habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, meldet die Nachrichtenagentur Tass.

Habeck in Nahost: Fokus auf Ausbau erneuerbarer Energien

17.30 Uhr: Gas aus Israel wird die deutschen Energieprobleme kaum lösen – davon ist Vizekanzler Robert Habeck überzeugt. »Israel hat auch ein großes Gasfeld, das ist zwar leicht zu explorieren«, sagte der Bundeswirtschaftsminister. Ein kurzfristiger Gasexport nach Europa von dort wäre jedoch mangels Infrastruktur nicht leicht zu bewerkstelligen.

Falls allerdings kurzfristig eine Kooperation mit Anrainerstaaten, die Terminals für Flüssiggas haben, zustande käme, »dann könnte das sicherlich helfen«. Schwerpunkt seiner Reise sei jedoch der Ausbau von erneuerbaren Energien. Darum gehe es um Zusammenarbeit auch mit den Staaten Nordafrikas, bekräftigte Habeck in Jerusalem nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett.

Der Grünenpolitiker besucht bis Donnerstag den Nahen Osten. Bei der Reise soll es um Energie- und Klimaschutz sowie aktuelle Fragen der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen. Am Dienstagmorgen steht ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an, bevor Habeck weiter in die Palästinensergebiete und dann nach Jordanien reist.

Chef der Bundesnetzagentur warnt vor noch höheren Gaspreisen

16.30 Uhr: Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat nach dem russischen Lieferstopp für Dänemark und Shell vor weiteren Preissteigerungen beim Gas gewarnt. »Das Gas, das in Europa frei gehandelt wird, dürfte sukzessive weniger werden«, sagte Müller dem Berliner, »Tagesspiegel« vom Dienstag. »Wenn die Schraube weiter angezogen wird, seien es auch nur kleine Schritte, wird Gas noch teurer.«

Dass Russland auch Deutschland den Gashahn zudrehe, fürchte er zwar aktuell nicht. »Die Gaszuflüsse sind derzeit stabil.« Seriöse Vorhersagen seien aber unmöglich, die Bundesnetzagentur könne nur auf Sicht fahren. »Ich wage keine Prognose, die über die nächsten 24 Stunden hinaus geht.«

Claudia Roth zu Besuch in Odessa eingetroffen

16.00 Uhr: Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist zu einem zweitägigen Besuch in Odessa eingetroffen. Die Grünenpolitikerin ist das erste Mitglied der Bundesregierung, das nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in der strategisch wichtigen Hafenstadt am Schwarzen Meer zu Gast ist.