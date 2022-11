Russische Besatzer weisen Berichte über möglichen Rückzug aus AKW Saporischschja zurück

8.15 Uhr: Die von Russland eingesetzte Verwaltung in Enerhodar hat Berichte zurückgewiesen, denen zufolge sich die russischen Truppen aus dem von ihnen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja zurückziehen könnten. Die Medien verbreiteten die falsche Information, dass Russland angeblich plane, sich aus Enerhodar zurückzuziehen und das AKW zu verlassen, schrieb die Besatzungsverwaltung auf Telegram.

Sie reagierte damit auf Äußerungen des Chefs des ukrainischen Energieversorgers Energoatom. Dieser hatte am Sonntag gesagt, seit einigen Wochen erhalte man Informationen, wonach es Anzeichen dafür gebe, dass sich die russischen Truppen möglicherweise auf einen Rückzug vorbereiten. Er verwies auf russische Medienberichte, in denen eine mögliche Übergabe der Kontrolle über das AKW an die Internationale Atomenergiebehörde IAEA als lohnenswert bezeichnet werde. »Diese Informationen sind nicht wahr«, erklärte dazu die Besatzungsverwaltung. Russland hat das AKW Saporischschja im März unter seine Kontrolle gebracht. Betrieben wird es weiterhin von ukrainischem Personal.

Selenskyj schwört auf harten Winter ein, Klitschko wehrt sich gegen Kritik – das geschah in der Nacht

6.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute auf einen harten Winter mit heftigen russischen Angriffen eingestellt. »Solange sie Raketen haben, werden sie nicht ruhen«, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Sonntagabend über die russischen Soldaten. Die ukrainische Armee bereite sich auf die Abwehr von weiterem Beschuss vor. »Russland versucht in diesem Winter, die Kälte gegen die Menschen einzusetzen«, sagte Selenskyj zudem mit Blick auf die gezielten Angriffe Moskaus auf ukrainische Strom- und Wärmekraftwerke.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, wehrte sich gegen Vorwürfe von Präsident Selenskyj, nicht genug zum Schutz der Bürger angesichts von Energieausfällen und winterlichen Temperaturen zu tun. Es gebe 430 sogenannte Wärme-Zentren für die Kiewer, weitere Hundert seien geplant, falls sich die Lage weiter zuspitzen sollte, erklärte Klitschko. »Ich will nicht in politische Streitereien verwickelt werden«, schrieb er im Kurznachrichtendienst Telegram. »Das ist sinnlos. Ich habe Dinge in der Stadt zu erledigen.«