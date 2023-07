Baerbock: Niemand darf bei Angriffskrieg straflos bleiben



Außenministerin Annalena Baerbock setzt auf eine Reform des Völkerrechts, damit Urheber eines Angriffskriegs wie der russische Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft gezogen werden können. »Niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben«, forderte die Grünenpolitikerin am Sonntag vor einer Reise nach New York. Dort will sie bei den Vereinten Nationen (Uno) an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) teilnehmen. Zudem sind eine Rede im Uno-Sicherheitsrat und ein Treffen mit dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, geplant.