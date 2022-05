Erdgasleitung in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wichtigste in Kürze Mit sofortiger Wirkung hat Indien die Ausfuhr von Weizen verboten. Sollten die russischen Gaslieferungen vollständig ausfallen, will die EU-Kommission die Preise für die Verbraucher notfalls deckeln. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bereitet eigenen Angaben zufolge in 41 Fällen eine Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen russische Soldaten vor. SPD-Chef Klingbeil sieht Putins Ende besiegelt.

Scholz erkennt keinen Sinneswandel bei Putin 08.05 Uhr: Zweieinhalb Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz keinen Sinneswandel bei Kremlchef Wladimir Putin entdeckt. Dies sagte der SPD-Politiker in einem Interview des Nachrichtenportals »t-online«. Dabei sei klar, dass Russland keines seiner zu Beginn genannten Kriegsziele erreicht habe.

Die Ukraine sei nicht erobert worden, sondern verteidige sich mit viel Geschick, Mut und Aufopferungswillen. »Die Nato hat sich nicht zurückgezogen, sondern ihre Kräfte an der östlichen Flanke des Bündnisses sogar verstärkt. Und die Allianz wird noch stärker, wenn Finnland und Schweden der Nato beitreten.« Das russische Militär habe erhebliche Verluste erlitten, weit mehr als in den zehn Jahren des Afghanistan-Feldzugs der Sowjetunion.

Scholz sagte: »Langsam sollte Putin klar werden, dass ein Ausweg aus dieser Situation nur über eine Verständigung mit der Ukraine führt.« Er machte klar, eine Vereinbarung könne kein Diktatfrieden Russlands sein. Scholz hatte am Freitag mehr als eine Stunde lang mit Putin telefoniert.

Indien verbietet die Ausfuhr von Weizen 6.00 Uhr: Mit sofortiger Wirkung hat Indien die Ausfuhr von Weizen verboten. Wie die Regierung mitteilt, will der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt mit dieser Entscheidung Preissteigerungen im eigenen Land in den Griff bekommen. Weizenlieferungen seien allerdings für bereits ausgestellte Geschäftsverträge weiterhin erlaubt. Seitdem die Ausfuhren aus der Schwarzmeerregion wegen des Krieges in der Ukraine stark zurückgegangen waren, setzten Käufer weltweit bei der Weizenversorgung auf Indien.

Erdgas sollen notfalls gedeckelt werden 05.30 Uhr: Sollten die russischen Gaslieferungen vollständig ausfallen, will die EU-Kommission die Preise für die Verbraucher notfalls deckeln. Wie die »Welt am Sonntag« vorab aus einem Kommissionspapier zu »kurzfristigen Energiemarkt-Interventionen« erfahren haben will, schlägt die Kommission den Mitgliedstaaten vor, eine Preisobergrenze für Erdgas einzuführen. Mit der Deckelung sollen die Abnehmer vor einer Kostenexplosion geschützt werden. Die Finanzierung dieser Intervention erforderte allerdings hohe Summen. Der Zeitung zufolge werden die Preisobergrenzen innerhalb der Bundesregierung momentan kritisch gesehen.

EU-Kommission will neue Gesetze, um Einfrieren von Geldern zu erleichtern 04.00 Uhr: Die Europäische Kommission will stärker gegen organisierte Kriminalität vorgehen und es erleichtern, Einnahmen aus Straftaten einzuziehen. Die neuen Gesetzespläne sollen auch helfen, Sanktionen gegen Oligarchen und Putin-nahe Politiker durchzusetzen. »Ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie wichtig das Einfrieren und die Beschlagnahmung ist, sehen wir im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen gegen Russen und Belarussen, die zum Krieg gegen die Ukraine beigetragen haben«, sagte der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, der »Welt am Sonntag«.



Ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bereitet 41 Prozesse vor 00.05 Uhr: Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bereitet eigenen Angaben zufolge in 41 Fällen eine Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen russische Soldaten vor. Die Fälle beträfen unterschiedliche Arten von Kriegsverbrechen, sagte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Freitagabend im ukrainischen Fernsehen. »Es geht um die Bombardierung der zivilen Infrastruktur, die Tötung von Zivilisten, Vergewaltigungen und Plünderungen.« Unklar blieb, wie viele Verdächtige in Abwesenheit vor Gericht gestellt werden sollen. SPD-Chef Klingbeil sieht Putins Ende besiegelt 00.01 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sieht durch den russischen Krieg gegen die Ukraine das politische Ende von Kremlchef Wladimir Putin besiegelt. »Ich bin überzeugt, dass mit diesem Krieg auch das Ende von Wladimir Putin eingeleitet ist«, sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auf die Frage, ob Putin im eigenen Land gestürzt werde, sagte Klingbeil: »Die Bevölkerung wird erkennen, dass Putin und seine Elite die Verantwortung dafür tragen, dass dieser unmenschliche Krieg in der Ukraine auch im eigenen Land Wohlstand, Arbeitsplätze und Lebensperspektiven kosten wird.«

