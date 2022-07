Gauck: Kanzler Scholz handelt langsam, aber er handelt

1.00 Uhr: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck sieht die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine angekündigte Zeitenwende in wesentlichen Punkten eingeleitet. Der »Neuen Osnabrücker Zeitung« sagte Gauck: »Bundeskanzler Scholz handelt vielleicht langsam, aber er handelt.« Wenn Deutschland etwa in Litauen die Nato-Kräfte unter deutscher Führung verstärke, »dann ist es nicht nur ein Symbol, sondern sehr konkret die Stärkung der Verteidigungsbereitschaft«. Auch die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine sei »ein deutliches Signal dafür, dass der Wandel ernst gemeint ist und wir nicht wieder zurückfallen in eine Phase des Wunschdenkens«, urteilte Gauck.

Kiew wirft Moskau Attacke mit Phosphorbomben vor

0.00 Uhr: Die Ukraine wirft Russland den Abwurf von Phosphorbomben auf die Schlangeninsel im Schwarzen Meer vor. Mit Kampfflugzeugen des Typs Su-30 seien von der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim zwei Angriffe mit Phosphorbomben geflogen worden, teilte der Oberkommandierende der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, mit. Dazu präsentierte der 48-Jährige ein Video, das die Bombardierung belegen soll. Tags zuvor war das russische Militär von der Insel abgezogen. Moskau hatte das als »Geste des guten Willens« dargestellt. Kiew betrachtet den Abzug von dem am zweiten Kriegstag durch die Russen eroberten Eiland als Sieg infolge häufiger Angriffe. Auch die US-Regierung sieht die Rückeroberung der Schlangeninsel als Erfolg für das ukrainische Militär an. Die Behauptung Russlands, der Abzug sei eine Geste des guten Willens gewesen, sei unglaubwürdig, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Freitag.