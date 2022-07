+++ Krieg in der Ukraine +++ Litauen erlaubt offenbar Gütertransporte nach Kaliningrad

Künftig dürfen Holz, Beton und Alkohol wieder per Bahn in die Exklave Kaliningrad geliefert werden, sagen russische Medien. Und: CDU-Verteidigungspolitiker Otte warnt vor einem Erstarren der Lage in der Ukraine. Die News.