Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mit seiner Artillerie 389 Ziele in der Ukraine angegriffen, darunter 35 Kontrollpunkte, 15 Waffen- oder Munitionslager und mehrere Orte, an denen sich ukrainische Truppen oder Ausrüstung befunden hätten.

Russische Behörden haben acht Nuklearspezialisten in das ukrainische Atomkraftwerk im südöstlich gelegenen Saporischschja geschickt.

Russland: Über Nacht 389 Ziele beschossen 10.18 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mit seiner Artillerie 389 Ziele in der Ukraine angegriffen, darunter 35 Kontrollpunkte, 15 Waffen- oder Munitionslager und mehrere Orte, an denen sich ukrainische Truppen oder Ausrüstung befunden hätten. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, vier Munitions- und Treibstofflager seien von russischen Raketen getroffen worden.

Ukrainisches Militär: Erfolglose russische Angriffe im Osten 10.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat in seinem Lagebericht zum Kriegsverlauf am Samstag neue russische Angriffe mit Schwerpunkt im Osten der Ukraine aufgeführt. Es gebe für Russland aber keine Erfolge, heißt es darin. »Die Gefechte gehen weiter.« In der Nähe der Stadt Isjum in der Region Charkiw ziehe Russland weiter seine Truppen zusammen für Angriffe. Es gebe an mehreren Stellen Versuche der russischen Streitkräfte, ins Landesinnere vorzustoßen. Allerdings würden die Attacken abgewehrt.

Im Gebiet Dnipropetrowsk hätten russische Einheiten Ziele mit Raketen und Artillerie beschossen. Die russischen Streitkräfte stellen sich demnach teils neu auf und verstärken ihre Truppen. In den umkämpften Gebieten Luhansk und Donezk im Osten seien 14 Angriffe abgewehrt worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten elf Panzer, neun Drohnen und sieben Artilleriesysteme vernichtet. Unklar war weiter die Lage um das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol. In den Bunkeranlagen der Industriezone sollen sich nach russischen Angaben rund 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner verschanzt haben. Der Ukraine zufolge warten dort vor allem 1000 Zivilisten auf ihre Rettung, darunter auch Kinder.

Russische Flugabwehr beschießt Ölterminal 9.30 Uhr: Die russische Flugabwehr hat Berichten zufolge ein ukrainisches Flugzeug daran gehindert, in den Luftraum der Region Brjansk einzudringen. Dabei seien Teile eines Ölterminals von Beschuss getroffen worden, berichteten russische Medien unter Berufung auf den Gouverneur der Region. »Es gibt keine Opfer«, zitierte die Agentur RIA den Gouverneur Alexander Bogomas. Bei dem Terminal sei ein Logistik-Gebäude beschädigt worden. Die Informationen konnten nicht unabhängig verifiziert werden. Russland sendet Nukleararbeiter nach Saporischschja 8.55 Uhr: Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das ukrainische Atomkraftwerk im südöstlich gelegenen Saporischschja geschickt. Die acht Vertreter von Rosenergoatom, das zum russischen Staatskonzern Rosatom gehört, fordern von der Stationsleitung tägliche Berichte zu »vertraulichen Fragen« in Bezug auf den Betrieb des Atomkraftwerks, heißt es in einer Erklärung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom Freitag unter Berufung auf ukrainische Behörden.

Bild vergrößern Im März war im AKW Saporischschja ein Feuer ausgebrochen Foto: Anadolu Agency / Anadolu Agency / Getty Images

Demnach wird das Kernkraftwerk weiterhin von ukrainischem Personal betrieben, aber von russischen Streitkräften kontrolliert. Russische Truppen hatten die Anlage am 4. März besetzt. Den Angaben nach arbeiten die ukrainischen Mitarbeiter »unter unglaublichem Druck«. In der Ukraine sind aktuell vier Atomkraftwerke mit 15 Blöcken in Betrieb. Ukrainischer Kommandant: »Rettet Mariupol, evakuiert uns« Zum zweiten Mal hat sich am Freitag der Befehlshaber der letzten Verteidiger von Mariupol per Videobotschaft gemeldet. Die Lage seiner Kämpfer und der Zivilisten, die sich mit ihnen im Stahlwerk Asow-Stahl verschanzt haben, ist verzweifelt. Sein Hilferuf im Video:

DER SPIEGEL

Ukraine vermeldet neue Treibstofflieferanten 8.50: Die Ukraine will die derzeit vorherrschende Treibstoffknappheit mit Hilfe von verschiedenen europäischen Lieferanten beheben. Wie die Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko mitteilt, sollen die Engpässe innerhalb einer Woche beseitigt werden, da die ukrainischen Betreiber Verträge mit Lieferanten aus Europa abgeschlossen haben. »Warteschlangen und steigende Preise an den Tankstellen sind in vielen Regionen unseres Landes zu beobachten«, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Die Besatzer zerstörten absichtlich die Infrastruktur für die Produktion, Lieferung und Lagerung von Treibstoff. In dieser Woche habe Russland auch den wichtigsten ukrainischen Treibstoffproduzenten, die Ölraffinerie Krementschuk, sowie mehrere andere große Lagerhäuser angegriffen.

Britisches Militär sieht russische Offensive erlahmen 8.44 Uhr: Russland ist nach Ansicht des britischen Militärs nach gescheiterten Vorstößen in der Nordostukraine gezwungen, seine Truppen zu sammeln und neu aufzustellen. »Die Mängel bei der taktischen Koordination bestehen weiter«, twitterte das britische Militär. Wegen der Schwäche der Einheiten und unzureichender Luftunterstützung könne Russland seine Kampfkraft nicht voll ausschöpfen. Die Informationen konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Verstärkte Angriffe auf Charkiw 8.25 Uhr: Die russische Armee hat die Großstadt Charkiw ins Visier genommen. Dort waren in der Nacht zum Samstag heftige Explosionen zu hören. Dennoch sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von »taktischen Erfolgen« der Regierungstruppen in der Region Charkiw. »Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig«, sagte Selenskyj in einer Fernsehansprache. »Aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt.« Die ukrainischen Streitkräfte eroberten nach eigenen Angaben in der Nähe von Charkiw das »strategisch wichtige« Dorf Ruska Losowa zurück. Dem Verteidigungsministerium in Kiew zufolge brachten die ukrainischen Soldaten mehr als 600 Einwohner in Sicherheit. Selenskyj warf der russischen Armee vor, bei ihrer Offensive im Donbass »alles Leben zerstören« zu wollen. Die permanenten Angriffe auf die Infrastruktur und auf Wohngebiete zeigten, »dass Russland dieses Gebiet unbewohnbar machen will«. Die russischen Truppen eroberten bereits eine Reihe von Dörfern in der Donbass-Region. Aber auch die ukrainischen Streitkräfte meldeten kleinere Erfolge. Ein hochrangiger Nato-Vertreter erklärte, Russland habe bei seinem Versuch, feindliche Stellungen einzukesseln, nur »geringfügige« und »ungleichmäßige« Fortschritte erzielt, während die ukrainischen Streitkräfte zum Gegenangriff übergingen. Ukraine sprengt Eisenbahnbrücke mit Güterzug 8.20 Uhr: Die ukrainische Armee hat Medienberichten zufolge eine Eisenbahnbrücke im Gebiet Donezk gesprengt. Dabei sei ein russischer Güterzug getroffen worden, wie die Onlinezeitung »Ukrajinska Prawda« schrieb. Nach Angaben des Onlineportals »Hromadske« ist unklar, um welche Art Waggons es sich handelte. Bei der zerstörten Brücke handelte es sich demnach um eine Verbindung über den Fluss Siwerskyj Donez zwischen den Orten Lyman und Rajhorodok im Osten der Ukraine. Die Eisenbahnverbindung nach Lyman, das im Epizentrum der Kämpfe in der Ostukraine liege, sei damit zerstört. USA schulen ukrainische Soldaten in Deutschland 8.12 Uhr: Ein ranghoher Beamter des US-Verteidigungsministeriums sagte, Russlands Offensive in der Ostukraine liege »hinter dem Zeitplan« zurück. Die russischen Streitkräfte seien »weit davon entfernt, die Verbindung zwischen den Truppen, die über die Region Charkiw im Norden des Donbass einmarschiert sind, und den Truppen aus dem Süden des Landes herzustellen«. Es sei aber davon auszugehen, »dass sie weiterhin die Bedingungen für eine anhaltende, größere und längere Offensive schaffen«, fügte der Pentagon-Vertreter hinzu.

Washington ist der wichtigste Unterstützer des ukrainischen Militärs. Die USA haben in großem Umfang schwere Waffen an die Ukraine geliefert. Zudem lief inzwischen die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch das US-Militär in Deutschland an. Bei dem Training geht es unter anderem um die Bedienung von Haubitzen und Radarsystemen, die Kiew im Rahmen der Militärhilfe zur Verteidigung gegen Russland zur Verfügung gestellt werden. Die Ausbildung erfolge in Abstimmung mit Deutschland.