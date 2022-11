Heftige Kämpfe in Donezk, Selenskyj drängt Westen zu neuen Sanktionen

09.09 Uhr: Die schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an. Es gebe »weder eine Entspannung noch eine Atempause«, sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Etwa 100 russische Angriffe seien am Vortag in der Region Donezk abgewehrt worden.

