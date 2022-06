Dass viele russische Künstlerinnen und Künstler nun nicht mehr engagiert werden, findet Hilaire falsch. »Wenn sich ein russischer Künstler noch nie politisch geäußert hat, ergibt es für mich keinen Sinn, jetzt nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten«.

Das Interview mit dem neuen Chef lesen Sie hier: »Wir können doch nicht alle rausschmeißen, bloß weil sie russisch sind.«

Präsidentengattin Selenska wirft Russland Sexualverbrechen vor

07.45 Uhr: Die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Truppen in ihrem Land mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verglichen und ihnen Sexualverbrechen vorgeworfen. Olena Selenska verwies in der »Welt am Sonntag« auf die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, die vom IS versklavt worden war und sagte: »Es ist furchtbar, das auszusprechen, aber viele ukrainische Frauen erleben unter der Besatzung dasselbe.« Selenska fügte hinzu: »Weil die russischen Besatzer nicht besser als IS-Terroristen sind.« Ukrainische Frauen erlebten den Horror gerade jetzt.

Murad hat Verbrechen der Terrororganisation Islamischer Staat an Jesiden im Irak überlebt. Sie ist seit 2016 Uno-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel. 2018 erhielt sie gemeinsam mit dem kongolesischen Arzt und Menschenrechtsaktivisten Denis Mukwege den Nobelpreis.

Ukrainer halten offenbar Nachschubweg Richtung Lyssytschansk

07.23 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Angriffe auf eine wichtige Nachschubroute für die Großstadt Lyssytschansk im Osten des Landes abgewehrt. »In Richtung Bachmut haben die ukrainischen Kämpfer den Angriff feindlicher Infanterie zwischen den Ortschaften Wolodymyriwka und Pokrowske gestoppt«, teilte der Generalstab mit. Von Bachmut aus führt eine wichtige Versorgungsstraße an den genannten Ortschaften vorbei nach Lyssytschansk.