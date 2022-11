Russland will offenbar Ölverkäufe an Europa und die USA verbieten

9.30 Uhr: Der Kreml arbeitet offenbar an einem Präsidialerlass, der es russischen Händlern verbieten soll, russisches Öl an Unternehmen zu verkaufen, die sich an einem Preisdeckungsmechanismus beteiligen. Das meldet das Finanznachrichtenportal bloomberg.com unter Bezug auf eine mit dem Vorgang vertraute Person. Das Dekret werde demnach jede Bezugnahme auf eine Preisobergrenze in Verträgen für russisches Rohöl verbieten und Verladungen in Länder untersagen, die solche Beschränkungen einführen.

Am Freitag hatte sich die Europäische Union mit den USA und den G7-Staaten auf einen weltweiten Preisdeckel für russisches Öl verständigt. Danach soll der Rohstoff künftig nur noch für maximal 65 bis 70 Dollar je Fass verschifft werden dürfen. Der Preisdeckel soll ab Anfang Dezember greifen, zum selben Zeitpunkt, zu dem das bereits beschlossene EU-Embargo gegen russisches Öl in Kraft tritt. Ziel der Absprache ist es, die russischen Einnahmen aus dem Öl-Verkauf zu reduzieren.