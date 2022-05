Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Das Wichtigste in Kürze Russland liefert wie angekündigt kein Gas mehr nach Finnland

Das Asow-Stahlwerk ist Angaben aus Moskau zufolge in russischer Hand

Der Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski gilt nun als »ausländischer Agent«



Russland stellt Gaslieferungen nach Finnland ein 7.03 Uhr: Finnland bekommt kein Gas mehr aus Russland. Der finnische Energiekonzern Gasum teilte am Samstag mit, die Lieferungen seien ausgesetzt worden. Der russische Energieriese Gazprom bestätigte den Stopp.

Der russische Staatskonzernhatte den Lieferstopp am Freitag unter Verweis auf den Streit um Rubel-Zahlungen angekündigt. Als Grund gab Gazprom an, die April-Lieferungen seien nicht fristgemäß bezahlt worden. Der finnische Konzern Gasum hatte die Forderung aus Moskau abgelehnt, Rechnungen in Rubel zu begleichen.

Gasum erklärte, Gas werde nun aus anderen Quellen über die Balticconnector-Pipeline bezogen, die Finnland und Estland miteinander verbindet. Bereits am Freitag hatte das Unternehmen betont, dass ein russischer Lieferstopp nicht zu Versorgungsproblemen in Finnland führen werde. Der Gas-Lieferstopp erfolgt wenige Tage nach der offiziellen Nato-Bewerbung Finnlands. Zu dem Schritt hatte sich das jahrzehntelang bündnisneutrale Land angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine entschieden. Russland kritisierte die Nato-Beitrittspläne seines Nachbarlandes als "schweren Fehler". Finnland und Russland haben eine mehr als 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland für einen Raketenangriff auf ein Kulturzentrum im Osten des Landes mit mindestens sieben Verletzten verantwortlich gemacht. Bei dem Beschuss in der Stadt Losowa im Gebiet Charkiw sei auch ein elf Jahre altes Kind verletzt worden, schrieb das Staatsoberhaupt bei Telegram. »Die Besatzer haben Kultur, Bildung und Menschlichkeit als ihre Feinde identifiziert«, meinte Selenskyj. Solche Angriffe seien eine »absolute Dummheit« und »Boshaftigkeit«. Selenskyj veröffentlichte auf seinem Account ein Video, das einen Raketeneinschlag zeigte. Danach war eine riesige Rauchwolke zu sehen.

Asow-Stahlwerk offenbar in russischer Hand 1.21 Uhr: Nach wochenlangem Widerstand befindet sich das Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Angaben aus Moskau unter russischer Kontrolle. Alle Kämpfer hätten sich ergeben, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitagabend. Es seien insgesamt 2439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen. Das Werk war das letzte Stück der strategisch wichtigen Stadt im Südosten der Ukraine, das noch nicht komplett unter russische Kontrolle gewesen war. Verteidigungsminister Sergej Schoigu selbst habe Präsident Wladimir Putin über die »vollständige Befreiung des Werks und der Stadt Mariupol« berichtet, sagte Konaschenkow. Der Einsatz russischer Soldaten sei damit nun abgeschlossen worden. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Allerdings hatten am Freitag die letzten ukrainischen Kämpfer in dem Industriekomplex erklärt, sie hätten die Anordnung aus Kiew erhalten, die Verteidigung der Stadt einzustellen. Die ukrainische Militärführung habe den Befehl gegeben, »das Leben der Soldaten unserer Garnison zu retten«, sagte Asow-Kommandeur Denys Prokopenko in einer Videobotschaft.

Russischer Ex-Schachweltmeister ist nun »ausländischer Agent« 0.22 Uhr: Die russische Regierung hat den früheren Schach-Weltmeister Garri Kasparow und den Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski auf ihre Liste der »ausländischen Agenten« gesetzt. Der 59 Jahre alte Kasparow und der 58-jährige Ex-Tycoon Chodorkowski ließen sich ihre Aktivitäten auch durch »Quellen« in der Ukraine finanzieren, begründete das russische Justizministerium den Schritt am Freitag.

Für sie gelten zahlreiche Beschränkungen und Auflagen, unter anderem müssen sie ihren Status bei all ihren Veröffentlichungen angeben. Die Einstufung erinnert an die Diffamierung von Kritikern in der Sowjetunion als »Feinde des Volkes« und wird in großem Ausmaß gegen Oppositionspolitiker sowie regierungskritische Journalisten und Menschenrechtsaktivisten eingesetzt.

Der bekannte frühere Schach-Weltmeister Kasparow ist seit Langem Kritiker von Russlands Staatschef Wladimir Putin. Er lebt seit fast einem Jahrzehnt in den USA. Chodorkowski war in den 90er-Jahren einer der mächtigsten Geschäftsleute in Russland, bevor er nach Putins Amtsübernahme im Jahr 2000 mit dem Kreml in Konflikt geriet. Von 2003 und 2013 war er in russischer Haft zu, danach ging er ins Exil. Seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine am 24. Februar haben Dutzende Journalisten und Mitglieder der intellektuellen Elite Russlands das Land verlassen, weil die Behörden den Druck auf die letzten kritischen Stimmen und Medien im Land erhöht haben.