Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Russische Truppen haben in der umkämpften Stadt Lyman im Donbass offenbar ukrainische Truppen zurückgeschlagen.

In der Stadt Sjewjerodonezk blieben russische Angriffe laut der Ukraine dagegen »ohne Erfolg«.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die Lage im Donbass als schwierig.

Die staatliche ukrainische Atomaufsichtsbehörde beschuldigte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA), auf russische Propaganda hereinzufallen.

Rückschlag für Ukraine in Lyman 09.11 Uhr: Das ukrainische Militär hat einen Rückschlag im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Lyman im Donbass eingeräumt. Der Feind »versucht sich im Raum Lyman festzusetzen«, und beschieße bereits Ortschaften außerhalb der Stadt, heißt es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag hatte der Generalstab noch von Kämpfen in Lyman berichtet und mitgeteilt, die russischen Truppen versuchten, die ukrainischen Verteidiger aus der Stadt zu drängen. Die prorussischen Separatisten hatten am Freitag die Eroberung Lymans gemeldet.

Nun teilte der Generalstab mit, dass die russischen Truppen die Ortschaften Oserne und Dibrowa mit Granat- und Raketenwerfern beschießen. Beide Dörfer liegen südöstlich von Lyman. Das deutet darauf hin, dass die Front nun südlich der Stadt verläuft. Das russische Militär hatte Lyman von Norden her angegriffen. Die Stadt liegt strategisch wichtig an einer Kreuzung, von wo aus sowohl der Ballungsraum um die Großstädte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk als auch der Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk attackiert werden kann.

Ukrainisches Militär: Russische Angriffe auf Sjewjerodonezk »ohne Erfolg« 07.30 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden im Osten acht russische Angriffe abgewehrt. Betroffen seien die Regionen Donezk und Luhansk, teilt der Generalstab der Streitkräfte mit. Russische Artillerie habe unter anderem das Gebiet um die Stadt Sjewjerodonezk attackiert – »ohne Erfolg«.

Selenskyj bezeichnet Lage im Donbass als »schwierig« 03.05 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die derzeitige Lage seiner Truppen im Donbass als sehr schwierig. In seiner abendlichen Ansprache erklärt der Präsident, dass die Russen ihre Kräfte weiter konzentrierten und schwere Artillerie und Flugzeuge einsetzten, um die ukrainischen Stellungen zu beschießen. »Wir schützen unser Land so gut wie es unsere derzeitigen Verteidigungsressourcen erlauben. Wenn die Besatzer denken, dass Lyman und Sjewjerodonezk ihnen gehören werden, dann irren sie sich. Der Donbass wird ukrainisch bleiben«, so Selenskyj.

Ukrainischer Nuklearinspektor wirft Atomenergiebehörde Parteinahme vor 00.05 Uhr: Die staatliche ukrainische Atomaufsichtsbehörde beschuldigte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA), auf russische Propaganda hereinzufallen, und forderte sie auf, die Bemühungen Kiews zu unterstützen, Moskaus Streitkräfte aus einem großen Kraftwerk zu vertreiben. Oleg Korikov, der amtierende Leiter der Atomaufsichtsbehörde, erklärte, der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, habe in dieser Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, dass in der Anlage große Mengen an Plutonium und angereichertem Uran gelagert würden, die zur Herstellung von Atomwaffen verwendet werden könnten. Korikow sagte, dies sei völlig unwahr.

»Es ist sehr traurig, dass die dreisten Lügen der russischen Propaganda auf hoher Ebene von einem Spitzenbeamten der IAEO verbreitet werden«, sagte er in einer Erklärung, die auf der Facebook-Seite des Inspektorats veröffentlicht wurde.