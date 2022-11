»Wo Russland Zerstörung gesät hat, hat Europa die Hoffnung wiederhergestellt«, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag im Onlinedienst Twitter. Mit dem Geld sollten die Wartezeiten für Lkw und Züge verkürzt werden, die Richtung Polen und Rumänien fahren. Dafür ist einer Erklärung zufolge geplant, den Verkehrsfluss an Grenzübergängen und die Straßen- und Schieneninfrastruktur in der Ukraine zu verbessern.

Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt.

Mützenich fordert erneut mehr diplomatische Bemühungen

8.05 Uhr: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat seine Forderung nach mehr diplomatischem Einsatz zur Beendigung des Ukrainekriegs bekräftigt. »Ich wünsche mir, dass genauso viel über Diplomatie gesprochen wird wie über Waffenlieferungen«, sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er habe mitunter den Eindruck, dass »Diplomatie« zu einem Schimpfwort zu werden drohe.

Es gehe nicht darum, »über die Köpfe der Ukraine hinweg mit Russland zu verhandeln«, sagte Mützenich. Es müsse aber mit den Regierungen auf der Welt geredet werden, »die noch einen gewissen Einfluss auf Putin haben könnten«. Er plädiere dafür, »kleine diplomatische Fenster nicht unbedacht zu schließen«, sagte der langjährige Außenpolitiker.

Mit Blick auf die Debatte in der SPD über die frühere Russland-Politik warnte der Fraktionschef vor übertriebener Selbstgeißelung. »Ich bin nicht gewillt, in Sack und Asche zu gehen«, sagte er. Die Entspannungspolitik der SPD sei »ein wichtiger Türöffner für die friedliche Herstellung der Souveränität von früher unterdrückten Staaten in Osteuropa« gewesen. »Dafür braucht man sich nicht zu entschuldigen.« Gleichwohl räumte Mützenich Fehler in der Russland-Politik der vergangenen Jahre ein. »Dazu gehört etwa der Verkauf von Gasspeichern an russische Firmen und auch die Relativierung der politischen Dimension von Nord Stream 2«.

Ukraine erringt laut USA »außergewöhnlichen Sieg« in Cherson

8.00 Uhr: Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson haben die USA von einem »außergewöhnlichen Sieg« für Kiew gesprochen. »Es sieht so aus, als hätten die Ukrainer gerade einen außergewöhnlichen Sieg errungen, bei dem die einzige Regionalhauptstadt, die Russland in diesem Krieg erobert hat, nun wieder unter ukrainischer Flagge steht«, sagte der Nationale Sicherheitsberater, Jake Sullivan, am Samstag gegenüber Reportern bei einer Reise mit US-Präsident Joe Biden in Kambodscha. Dies sei »bemerkenswert«.