Ukraine kontrolliert weiter Chemiewerk in umkämpfter Stadt Sjewjerodonezk

2.03 Uhr: Die Ukraine behält die Kontrolle über das Chemiewerk Azot in Sjewjerodonezk, in dem Hunderte von Zivilisten inmitten erbitterter Kämpfe Zuflucht gefunden haben. Dies teilt der Gouverneur der Region, Serhij Gaidai, mit. Nach ukrainischen Angaben haben sich rund 800 Menschen in mehreren Bunkern unterhalb des Azot-Werks in Sicherheit gebracht, darunter etwa 200 Mitarbeiter des Werkes und 600 Einwohner der Industriestadt. Am Samstag wurde berichtet, dass der Beschuss des Werks einen Großbrand ausgelöst hatte, es ist nicht bekannt, ob dieser bereits gelöscht werden konnte.