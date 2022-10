Dabei sollen ukrainische Soldaten etwa in der Abwehr chemischer, biologischer und nuklearer Waffen, im Sanitätswesen und im Umgang mit Cyberangriffen ausgebildet werden. Auch die Ausbildung in militärischer Logistik, in der Instandsetzung von Waffen, im Häuserkampf und in Fragen der Luftverteidigung sowie des Artillerieeinsatzes gehörten dazu. In dem zweiten Trainingskommando werde Deutschland in größerem Umfang spezielle Ausbildungseinheiten anbieten, beispielsweise Minenräumung oder Taktikschulungen. Es solle aber auch Lehrgänge in anderen EU-Ländern geben. Der »Welt am Sonntag« zufolge soll die neue Ausbildungsmission am 17. Oktober von den EU-Außenministern bei ihrem Treffen in Luxemburg beschlossen werden.

Die Ausbildungsmission soll dem Zeitungsbericht nach die bisherigen Trainingseinheiten der einzelnen EU-Staaten für ukrainische Soldaten ergänzen. Das Ziel der Ausbildung sei, dass die Ukraine in der Lage ist, »Kampfoperationen zur Verteidigung der territorialen Integrität und Souveränität eigenständig durchzuführen«, berichtet die Zeitung. Künftig könne die Zahl der Auszubildenden noch weit über 15.000 Menschen erhöht werden.

Mindestens zwölf Tote bei erneutem Raketenangriff auf Saporischschja

6.01 Uhr: Bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mehrere Menschen getötet worden. »Als Ergebnis eines nächtlichen Raketenangriffs auf Saporischschja wurden Wohnhäuser und Straßen in einem Wohngebiet der Stadt beschädigt«, schrieb Anatolij Kurtew, der Sekretär der Stadtverwaltung, auf Telegram. »Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass 17 Menschen gestorben sind.« Demach wurden fünf Privathäuser zerstört und etwa 40 beschädigt.

Oleksandr Staruch, der Gouverneur der gleichnamigen Region, sprach hingegen von mindestens zwölf Toten sowie 49 Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, darunter sechs Kinder. Die Stadt sei mit insgesamt zwölf Raketen beschossen worden, schrieb Staruch bei Telegram. »Es könnten noch mehr Menschen unter den Trümmern sein«, so Staruch weiter. Rettungsarbeiten seien im Gange. Acht Menschen seien bereits gerettet worden.