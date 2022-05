Das Wichtigste in Kürze Polens Präsident Andrzej Duda ist zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn in Kiew und soll eine Rede vor dem ukrainischen Parlament halten

Die ukrainische Führung schließt einen baldigen Waffenstillstand aus , hält ein Ende des Kriegs aber nur durch Diplomatie für möglich

Yasmin Fahimi vom Deutschen Gewerkschaftsbund fordert, Geflüchtete aus allen Ländern so unkompliziert aufzunehmen wie die aus der Ukraine

Gazprom liefert weiter Gas durch die Ukraine 9.30 Uhr: Russland liefert nach Angaben seines staatlichen Gasförderers Gazprom weiterhin Gas durch die Ukraine an andere europäische Staaten. Das Liefervolumen am Eingangspunkt Sudscha liege am Sonntag bei 44,7 Millionen Kubikmetern, verglichen mit 45,9 Millionen Kubikmetern am Samstag, erklärte der Konzern.

Bulgarien wirft Russland Bestechung vor 8.45 Uhr: Bulgariens Ministerpräsident Kiril Petkow hat Russland vorgeworfen, Korruption als Mittel der Außenpolitik einzusetzen. »Wir haben erkannt, dass beides zusammengehört: der Kampf gegen Korruption und der Kampf gegen die Abhängigkeit von Russland«, sagte Petkow der »Welt am Sonntag« . Putin setze Korruption als außenpolitisches Mittel ein, etwa beim Bau der Gaspipeline Balkan-Stream. Als Beispiel nannte der Premierminister, dass eine ehemalige Beraterin der Regierung einen »brandneuen SUV« gefahren habe, der von einer Baufirma bezahlt wurde, welche die Pipeline Balkan-Stream errichtet hatte. »Diese Pipeline, obwohl mit 1,5 Milliarden Euro aus bulgarischem Steuergeld bezahlt, leitet nicht mal Gas nach Bulgarien. Sie dient ausschließlich Russlands geopolitischen Interessen, weil sie Gas vorbei an der Ukraine über die Türkei nach Serbien und Ungarn leitet«, sagte Petkow.

Polens Präsident soll vor ukrainischem Parlament reden 7.14 Uhr: Polens Präsident Andrzej Duda ist zur Unterstützung der durch Russlands Krieg gezeichneten Ukraine erneut zu einem Besuch in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er werde am Sonntag als erstes Staatsoberhaupt seit Kriegsbeginn vor drei Monaten eine Rede in der Rada, dem ukrainischen Parlament, halten, teilte die polnische Präsidialverwaltung in Warschau mit. Duda setzt sich dafür ein, dass die Ukraine möglichst rasch einen EU-Kandidatenstatus erhält.

Das polnische Staatsoberhaupt hatte Kiew bereits nach Kriegsausbruch im April besucht und dort auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Nach seiner Rückkehr warf Duda Russland vor, in der Ukraine einen »totalen Krieg« zu führen. Ursprünglich hatte Duda damals angeregt, dass auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Reise teilnimmt. Allerdings gab es damals Signale aus Kiew, dass Steinmeier dort nicht willkommen sei. Die Verstimmungen gelten inzwischen als ausgeräumt. Als bisher einziges Mitglied der deutschen Regierung seit Kriegsausbruch war in diesem Monat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Kiew.

Selenskyj sieht Kriegsende nur durch Diplomatie 2.42 Uhr: Der Krieg in der Ukraine kann aus Sicht von Staatschef Selenskyj letztlich nur durch Diplomatie beendet werden. Der Krieg werde »blutig sein, es wird heftige Kämpfe geben, aber endgültig enden wird er nur durch Diplomatie«, sagte Selenskyj am Samstag dem ukrainischen Fernsehsender ICTV. Zugleich forderte er vom Westen weitere Waffenlieferungen. »Es gibt Dinge, die wir nur am Verhandlungstisch erreichen können«, sagte Selenskyi in dem ICTV-Interview. Er sprach sich für ein Dokument über Sicherheitsgarantien für die Ukraine aus, das »von den Freunden und Partnern der Ukraine, ohne Russland« unterzeichnet werde. Parallel dazu solle es bilaterale Verhandlungen mit Russland geben.

Einen baldigen Waffenstillstand, zu dem etwa US-Verteidigungsminister Lloyd Austin oder der italienische Premierminister Mario Draghi aufgerufen hatten, schloss die Ukraine aber aus. »Der Krieg wird nicht enden«, wenn sein Land Zugeständnisse mache, sagte der ukrainische Verhandlungsführer Mykhailo Podolyak der Nachrichtenagentur Reuters. »Sie werden eine neue, noch blutigere und größere, Offensive beginnen«, sagte Podolyak über die russischen Streitkräfte. In seiner nächtlichen Botschaft erklärte Selenskyj, nach der russischen Kontrolle über die Hafenstadt Mariupol hätten die Angriffe an der Hauptfront in der östlichen Donbass-Region bereits zugenommen. »Die Situation im Donbass ist extrem schwierig«, so der Präsident. Die russische Armee versuche, die Städte Slowjansk und Sjewjerodonezk anzugreifen, die ukrainischen Truppen hielten deren Vormarsch jedoch auf.

DGB fordert Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik 1.00 Uhr: Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, hat eine grundsätzliche Kehrtwende in der deutschen Flüchtlingspolitik gefordert. Sie solle sich an den Regelungen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine orientieren. »Ich denke an den schnellen Anspruch auf Grundsicherung, aber vor allem auch den direkten Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt«, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. »Mir ist nicht wirklich erklärlich, warum wir dieses System der Unterscheidung zwischen Grundsicherung und Asylbewerberleistungen immer noch aufrechterhalten«, erklärte sie. Zugleich beklagte Fahimi bürokratische Hürden bei der Integration ukrainischer Geflüchteter. »Bevor die Geflüchteten irgendwelche Leistungen in Anspruch nehmen können, müssen sie zur Ausländerbehörde, um sich den Aufenthalt bestätigen zu lassen. Dafür brauchen sie einen persönlichen Termin – und das ist im Moment das Nadelöhr. Das dauert oft viele Wochen.« Das sei eine gefährliche Phase, in der die Menschen aus der Ukraine »nicht wohlgemeinte und zum Teil illegale Jobangebote« bekämen, sagte Fahimi. Sie mahnte, die Geflüchteten nicht als Lösung für den Fachkräftemangel in Deutschland zu sehen. Die Ereignisse von Samstag Samstag, 21. Mai: Die letzten ukrainischen Kämpfer in Mariupol haben nach russischen Angaben aufgegeben, Russland stoppt Gaslieferungen nach Finnland und veröffentlicht eine Liste von US-Bürgern mit Einreiseverbot, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan stellt Bedingungen für einen Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert neue Sanktionen gegen Russland. Lesen Sie hier die Ereignisse vom Vortag. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.