Mindestens drei Tote nach Brand in russischer Munitionsfabrik

11.10 Uhr: Bei einem Brand in einer Munitionsfabrik in der russischen Millionenstadt Perm am Ural sind Angaben regionaler Medien zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das schreibt das Portal 59.ru unter Berufung auf die Notrufzentrale in Perm. Zudem gebe es Verletzte im Krankenhaus. Der Brand selbst soll sich am Samstagabend ereignet haben. Das Ausmaß ist unklar.