Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

+++ Das Wichtigste in Kürze +++ Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres will vor seinen Besuchen bei den Staatschefs Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyji, noch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara sprechen.

SPD-Chef Klingbeil stellt sich vor Manuela Schwesig, die wegen ihres Engagements für die Gas-Pipeline Nord Stream 2 unter Druck steht.

Viele ukrainische Lehrerinnen und Lehrer wollen laut einem Bericht an deutschen Schulen arbeiten.

Selenskyj kritisiert geplanten Reiseverlauf des Uno-Generalsekretärs 11.30 Uhr: Kommt der Türkei doch noch eine wichtige Verhandlerrolle zu? Uno-Generalsekretär António Guterres reist vor seinen Besuchen in Moskau und Kiew zunächst nach Ankara. Guterres werde in der türkischen Hauptstadt am Montag von Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfangen, teilte die Uno mit. Am Dienstag gehe es dann wie bereits bekannt weiter nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und am Donnerstag nach Kiew zu Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj hatte diesen Reiseplan am Sonntag kritisiert. »Der Krieg ist in der Ukraine, es gibt keine Leichen in den Straßen Moskaus. Es wäre logisch, zuerst in die Ukraine zu gehen, um die Menschen dort und die Folgen der Besatzung zu sehen«, sagte er.

Guterres hatte Putin und Selenskyj um persönliche Treffen gebeten. Bislang spielte die Uno bei den Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts eine untergeordnete Rolle. Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar telefonierte Guterres nur einmal mit Selenskyj. Putin lehnte bislang jeden Kontakt mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen ab, da dieser Russland einen Verstoß gegen die Uno-Charta vorgeworfen hatte.

Die Türkei hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder als Vermittler positioniert. Ankara organisierte Treffen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in Istanbul sowie ein Treffen der Außenminister beider Länder in Antalya. Nun soll ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskyj folgen. Allerdings hieß es aus türkischen Regierungskreisen zuletzt, dass die Aussichten auf ein solches Gespräch derzeit gering seien. Putin zeigt sich mit Osterkerze – und sucht Rückhalt von der orthodoxen Kirche 11.00 Uhr: Offiziellen Angaben zufolge ist der Rückhalt für den Krieg in der Ukraine in Russland groß, laut inoffiziellen Berichten aus dem Land ist es um die Zustimmung jedoch deutlich schlechter bestellt. Vielleicht auch deshalb hat sich Kremlchef Wladimir Putin zum orthodoxen Osterfest nun um eine besondere Form von Beistand bemüht.

Bild vergrößern Wladimir Putin in der Osternacht in der Moskauer Erlöserkathedrale Foto: Alexander Zemlianichenko / dpa

Der russische Präsident würdigte die Rolle der Kirche für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Patriarch Kirill entwickle die »fruchtbare Zusammenarbeit von Staat und Kirche«, leiste einen »riesigen Beitrag« für die Durchsetzung traditioneller Werte in der Gesellschaft, lobte Putin in einer Grußbotschaft. Der 69-Jährige ist nach eigenen Angaben getauft und zeigte sich in der Osternacht in der Erlöserkathedrale in Moskau mit einer brennenden Kerze in der Hand.

Die Kirche ist eine wichtige Machtstütze Putins. »In unserer nicht einfachen Zeit kümmert sie sich um die Festigung des Konsenses und der Verständigung zwischen den Menschen«, sagte Putin. Patriarch Kirill steht auch in dem von Putin am 24. Februar begonnenen Krieg fest an der Seite des russischen Präsidenten . Er sieht das Vorgehen dort auch als einen Kampf gegen den Einfluss liberaler westlicher und demokratischer Werte in der Ukraine.

Skandal um Nord Stream 2: Klingbeil nimmt Schwesig in Schutz 10.30 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat Manuela Schwesig gegen Kritik an ihrem jahrelangen Einsatz für die Gas-Pipeline Nord Stream 2 verteidigt. Unter anderem wird der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern vorgeworfen, eine maßgeblich mit Geld aus russischen Gasgeschäften finanzierte Klimaschutz-Stiftung gegründet zu haben. »Manuela Schwesig hat selbst öffentlich erklärt, dass aus heutiger Sicht die Gründung der Stiftung ein Fehler war«, sagte ihr Parteifreund Klingbeil der Nachrichtenagentur dpa. »Sie hat als Ministerpräsidentin auf der Grundlage eines Beschlusses agiert, der parteiübergreifend im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern getroffen wurde.«

Die Anfang 2021 gegründete Landesstiftung stand von Anfang an in der Kritik, weil sie neben dem gemeinwohlorientierten Bereich für Klimaschutz auch einen wirtschaftlichen Teil umfasste. Dieser sollte dem russischen Staatskonzern Gazprom und dessen westeuropäischen Investitionspartnern helfen, den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee unter Umgehung von US-Sanktionen zu vollenden.

»Aus der Ukraine sind vor allem Frauen geflohen, viele von ihnen haben pflegerische oder medizinische Qualifikationen«, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der »Welt am Sonntag«. »Wir müssen alles daran setzen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.« Hunderte Bewerbungen von Lehrkräften aus der Ukraine 09.30 Uhr: Die Bundesländer haben laut einem Zeitungsbericht bereits Hunderte Bewerbungen ukrainischer Lehrkräfte verzeichnet. Viele von ihnen sollen sogar bereits an deutschen Schulen arbeiten, wie eine Umfrage der »Welt am Sonntag« bei den Kultusministerien der Bundesländer ergab. So habe Bayern 200 Willkommenskräfte mit ukrainischen Sprachkenntnissen eingestellt, Sachsen 122, in Berlin seien 30 ukrainische Lehrkräfte eingestellt worden. Die Zahl der Bewerbungen belaufe sich etwa in Hessen auf 400, in Berlin auf 300, in Baden-Württemberg auf 280, in Rheinland-Pfalz auf 200 und in Brandenburg auf 170.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien, begrüßte die Entwicklung. Ukrainische Lehrkräfte seien eine »unglaubliche Hilfe«, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung. Bereits 61.000 ukrainische Schüler würden hierzulande unterrichtet, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf die KMK. Prien rechne mittelfristig sogar mit bis zu 400.000. Um sie in kleinen Gruppen zu unterrichten, seien bis zu 24.000 Lehrerinnen und Lehrer nötig. Tote nach Raketenangriffen auf Odessa, Kiew wirft Moskau Zwangsrekrutierungen vor 08.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyi prangert russische Filtrationslager in besetzten Gebieten an. Die OSZE sorgt sich um Mitarbeiter im Donbass – lesen Sie hier, was im Krieg in Osteuropa in der Nacht geschah.