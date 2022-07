Strack-Zimmermann fordert von Kanzler Scholz Ukraine-Konferenz

06.41 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) aufgerufen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine »Nationale Ukraine-Konferenz« einzuberufen. Es sei dringend notwendig, zu klären, was Deutschland aktuell leiste und wozu Bundeswehr, Industrie und Politik in den kommenden Wochen noch in der Lage seien, heißt es in einem Schreiben der FDP-Politikerin an den Kanzler.