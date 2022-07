Die Kritik aus Warschau »mag undiplomatisch gewesen sein, sie ist aber ein Weckruf«, sagte Göring-Eckardt. Deutschland müsse »eine ausreichende Unterstützung der Ukraine mit Waffen« organisieren. »Waffenlieferungen entscheiden mit über die Dauer des Krieges, über Menschenleben.«

Vize-Ministerin: 5000 Soldatinnen kämpfen für Ukraine an der Front

7:15 Uhr: In der ukrainischen Armee dienen laut Vizeverteidigungsministerin Hanna Maliar mehr als 50.000 Frauen, mehr als 5000 von ihnen seien derzeit an der Front. Das sagte die Politikerin nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform bei einem internationalen Gipfel der First Ladys und Gentlemen in Kiew am Samstag. Von den 50.000 Frauen im ukrainischen Militär dienten insgesamt 38.000 als Soldatinnen, die übrigen gingen zivilen Aufgaben nach.