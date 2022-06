Bürgermeister Klitschko meldet heftige Explosionen in Kiew

5.35 Uhr: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs am Morgen die Hauptstadt Kiew und einen Vorort erneut mit Raketen beschossen. Es seien militärische und zivile Infrastruktur getroffen worden, teilte die Militärführung in Kiew am Sonntag mit. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete in seinen Telegram-Kanal von Raketenschlägen. Betroffen waren demnach die Stadtbezirke Darnyzja im Südosten und Dnipro im Westen der Millionenmetropole. Es gebe nach bisherigem Stand einen Verletzten, der im Krankenhaus behandelt werde, aber keine Toten, sagte Klitschko.

Einsatzkräfte waren demnach an Ort und Stelle. Auch der bereits mehrfach beschossene Vorort Browary wurde Behörden zufolge von Raketen getroffen. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

In sozialen Netzwerken veröffentlichten Menschen Bilder und Videos von Bränden und Rauchwolken. Auch Geräusche von Einschlägen waren zu hören. Am Morgen hatte es langen Luftalarm gegeben. Die Bewohner werden immer wieder aufgefordert, sich für diesen Fall in Schutzbunker zu geben. Es handelte sich um den schwersten Angriff auf die Hauptstadtregion seit Wochen.

Ukraine meldet Erfolge bei Gegenoffensive in Sjewjerodonezk

3.46 Uhr: Die Ukraine erklärt, sie habe am Samstag in einer Gegenoffensive einen Teil der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk zurückerobert. Moskau teilte dagegen mit, die russischen Truppen machten in der Stadt Fortschritte. Die Meldungen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Der Bürgermeister von Sjewjerodonezk, Olexandr Strijuk, sagte im staatlichen Fernsehen, die Straßenkämpfe seien am Samstag den ganzen Tag über fortgesetzt worden. »Die Situation ist angespannt und kompliziert. … Unser Militär tut alles, was es kann, um den Feind aus der Stadt zu vertreiben«, sagte er. Doch es gebe einen Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Der Gouverneur von Luhansk, Serhij Gaidai, meldet, bei den Angriffen am Samstag seien Teile der Asot-Chemiefabrik beschädigt worden.

Nouripour will Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland

1.23 Uhr: Grünenchef Omid Nouripour hat einen Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland als Ziel genannt. »Die Ukrainer müssen ihre Souveränität, ihre territoriale Integrität und ihre Freiheit zurückerlangen«, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. »Wir werden keinen Quadratzentimeter okkupierten ukrainischen Bodens anerkennen.« Die Frage, ob die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen solle, beantwortete Nouripour mit »Ja«.

Er fügte hinzu: »Aber wir sagen der Ukraine nicht, was sie zu tun hat. Wenn sie diese Territorien zurückerobern will, dann unterstützen wir sie. Und wenn sie verhandeln will, dann unterstützen wir sie auch.«