Zur Lage in der Ostukraine sagte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache: »Die heftigen Kämpfe gegen entlang der gesamten Frontlinie weiter.« Über die Kämpfe um Lyssytschansk sagte ein ukrainischer Armeesprecher, die Stadt sei »nicht eingekesselt und weiter unter Kontrolle der ukrainischen Armee«.

Wenige Stunden zuvor hatten die prorussischen Kämpfer verkündet, Lyssytschansk »vollständig eingekreist« zu haben. Zusammen mit russischen Truppen seien »heute die letzten strategischen Hügel« erobert worden, sagte ein Separatisten-Vertreter der russischen Nachrichtenagentur Tass.