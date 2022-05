Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Uno-Institution: Millionen Tonnen Getreide in Ukraine blockiert 07.37 Uhr: Millionen Tonnen dringend benötigter Lebensmittel in der Ukraine können derzeit nicht genutzt werden. »Derzeit sitzen knapp 4,5 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen und auf Schiffen fest und können nicht genutzt werden«, sagte der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Deutschland, Martin Frick, der Nachrichtenagentur dpa. Probleme bei der Ausfuhr der Lebensmittel gibt es derzeit unter anderem, weil Häfen und Seewege im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine blockiert sind.

Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Erzeuger von Weizen sowie ein großer Mais-Produzent. Uno-Angaben zufolge wurden 2020 beispielsweise gut 30 Millionen Tonnen Mais und knapp 25 Millionen Tonnen Weizen in dem Land geerntet. Viele Länder, etwa in Nordafrika, sind abhängig von günstigem Weizen aus der Ukraine. Auch für weltweite Ernährungshilfe ist das Getreide entscheidend. »Die Nahrungsmittel der Ukraine werden in der Welt dringend benötigt«, so Frick.

Wie das WFP weiter mitteilte, hat die Organisation seit Kriegsbeginn rund 2,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mit Ernährungshilfe versorgt – davon die meisten in der Ukraine selbst und ein paar Hunderttausend in Moldau. Es gebe eine doppelte Herausforderung: »Nahrungsmittel müssen zu den eingeschlossenen und notleidenden Menschen in der Ukraine gelangen, aber genauso auch aus der Region hinaus in die Welt, um eine globale Ernährungskrise zu entschärfen«, sagte Frick.

Das WFP brauche humanitären Zugang, sowohl zu den Menschen als auch zu den Häfen, damit Exporte von Nahrungsmitteln wieder anlaufen können. »Hunger darf keine Waffe sein, das gilt sowohl militärisch als auch wirtschaftlich.« Ukraine hat offenbar russische Kampfflugzeuge und Drohnen abgeschossen 06.11 Uhr: Ukrainische Truppen haben am Samstag nach eigenen Angaben zwei russische Kampfflugzeuge und mehrere Drohnen abgeschossen. Die Flugzeuge vom Typ Su-25 sowie vier der sieben abgeschossenen Drohnen seien im Osten der Ukraine getroffen worden, teilten die Luftwaffe und die Armee in der Nacht zu Sonntag auf Facebook mit.

Weiterhin seien auf der von Russland kontrollierten Schlangeninsel im Schwarzen Meer drei Flugabwehrpanzer, das Flugabwehrsystem Strela-10 sowie ein Funkwagen zerstört worden, teilte das Einsatzkommando »Süd« auf Facebook mit.

Selenskyj: Russland sammelt zusätzliche Kräfte für Angriffe im Osten 04.51 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verstärkt Russland seine Streitkräfte im Osten des Landes. »Russland sammelt zusätzliche Kräfte für neue Angriffe gegen unser Militär im Osten des Landes«, sagte Selenskyj in seiner spätabendlichen Videoansprache. Damit versuche Russland den militärischen Druck im Donbass zu erhöhen. Ukrainische Behörden melden weitere russische Raketenangriffe auf Ziele im Süden und Osten der Ukraine.

Am Samstag hatte eine russische Rakete den Flughafen von Odessa getroffen. Die Landebahn sei dabei zerstört worden, Opfer gebe es nicht, so der Gouverneur Maxym Martschenko. Demnach wurde bei dem russischen Angriff eine Bastion-Rakete eingesetzt, die aus der Krim abgefeuert worden sei. Es sei bei dem Angriff niemand verletzt worden. »Die Start-und Landebahn des Flughafens von Odessa wurde zerstört. Wir werden sie natürlich wiederaufbauen«, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in dem Video. Der Bürgermeister von Odessa, Gennadey Trukhanov, sagte auf Facebook, es habe 10 Jahre gedauert, die neue Start- und Landebahn zu planen und zu bauen. Sie sei erst im vergangenen Juli feierlich in Betrieb genommen worden und sollte Touristen aus aller Welt in die Hafenstadt bringen. »Aber Odessa ist keine Stadt, die vor Schwierigkeiten kapituliert. Nach unserem Sieg werden wir die Landebahn auf jeden Fall wiederherstellen und noch mehr Touristen werden zu uns kommen.«

Das russische Militär hat den Angriff auf den Flughafen der drittgrößten Stadt der Ukraine bisher nicht bestätigt. Blinken bekräftigt US-Unterstützung für Ukraine 03.20 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat die weitere »robuste Unterstützung« Washingtons für die Ukraine angesichts der russischen Aggression bekräftigt. In einem Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba informierte Blinken am Samstagabend (Ortszeit) nach einer Mitteilung des State Department über die bevorstehende Rückkehr von US-Diplomaten zunächst nach Lwiw in der kommenden Woche und baldmöglichst auch nach Kiew. Daneben seien auch die von der US-Regierung beantragten weiteren Finanzhilfen in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar für die Ukraine besprochen worden, um es Kiew zu ermöglichen, den »skrupellosen Krieg« des Kremls zu besiegen.

Bild vergrößern Antony Blinken, Lloyd Austin und Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen vergangene Woche in Kiew Foto: Uncredited / dpa

Blinken hatte die ukrainische Hauptstadt erst vor wenigen Tagen zusammen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin besucht. Bei ihren Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sagten sie weitere Unterstützung der USA gegen die Invasion der russischen Streitkräfte zu. Großbritannien: Moskau nutzt Troll-Fabrik für Desinformationskampagne 02.34 Uhr: Russland setzt nach Angaben des britischen Außenministeriums eine Troll-Fabrik ein, um Falschinformationen über den Krieg in der Ukraine in den sozialen Medien zu verbreiten. »Wir können nicht zulassen, dass der Kreml und seine zwielichtigen Troll-Farmen mit ihren Lügen über Putins illegalen Krieg in unsere Online-Räume eindringen«, sagt die britische Außenministerin Liz Truss in einer Mitteilung. Die britische Regierung habe die internationalen Partner alarmiert und werde weiterhin eng mit Verbündeten und Medienplattformen zusammenarbeiten, um die russischen Informationsoperationen zu untergraben. Moskau hat Anschuldigungen westlicher Länder über Desinformationskampagnen bisher immer zurückgewiesen. Ankara: Türkische Delegation von Selenskyj in Kiew empfangen Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Ibrahim Kalın, ist am Samstag nach Kiew gereist. Zusammen mit Vize-Außenminister Sedat Önal sei er vom ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj empfangen worden, wie Kalıns Büro mitteilte. Zum Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Die Türkei hat bislang eine wichtige Vermittlerrolle im Ukrainekrieg gespielt. Ankara organisierte Treffen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in Istanbul sowie ein Treffen der Außenminister beider Länder in Antalya. Erdoğan will nun außerdem den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin ebnen. Russland will mehr als 200 ukrainische Soldaten getötet haben 0.05 Uhr: Nach russischen Angaben wurden am Samstag 17 militärische Einrichtungen in der Ukraine getroffen und mindestens 200 ukrainische Soldaten getötet. Zudem seien ein Kommandoposten, 23 gepanzerte Fahrzeuge und eine Lagerhalle in der Ukraine zerstört worden, in der Raketen aufbewahrt worden seien, teilen die russischen Streitkräfte und das Verteidigungsministerium mit.

Bundeswehr will offenbar ICE als »Lazarett-Züge« anschaffen 0.01 Uhr: Uhr: Die Bundeswehr plant einem Medienbericht zufolge die Anschaffung von mindestens drei ICE 3 Neo, die sie als Lazarett-Züge einsetzen will. Das berichtet die »Bild am Sonntag« unter Berufung auf das das Bundesverteidigungsministerium. Die Züge sollen demnach zur Versorgung Verwundeter und den Transport von Intensivpatienten eingesetzt werden. Die Bestuhlung dieser »Lazarett-Züge« soll laut dem Bericht bei Bedarf gegen 30 medizinische Intensivbetten ausgetauscht werden können. Der Einsatz sei ab 2025 geplant. Der ICE 3 Neo kostet zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Mit den Lazarett-ICEs sollen laut »BamS« bei Bedarf auch zivile Intensivpatienten in andere Krankenhäuser verlegt werden können, so wie es die Bundeswehr während der Coronapandemie auch per Flugzeug gemacht hat.