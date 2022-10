Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit Mitte September mehr als 300 russische Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Schahed-136 abgeschossen. Das sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat vor Journalisten in Kiew. Man gehe davon aus, dass Russland 2400 solcher Drohnen bestellt habe.

Inflation ist laut Umfrage beunruhigender als der Ukrainekrieg

8.54 Uhr: Die starken Preissteigerungen in fast allen Lebensbereichen machen den Menschen in Deutschland zurzeit mehr Sorgen als vieles anderes. Selbst der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel oder die Coronapandemie können da nicht mithalten. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichen repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey hervor.