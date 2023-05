Konflikt mit russischer Militärführung Prigoschin kündigt Abzug der Wagner-Söldner für kommende Woche an

Mit der Erklärung richtete er sich ausdrücklich an den Oberbefehlshaber des Militärs, also an Machthaber Wladimir Putin. Darin listete Prigoschin die angeblichen Verdienste seiner Truppe auf. So sei etwa in Bachmut, um das die Russen seit Monaten in äußerst verlustreichen Gefechten kämpfen, von 45 Quadratkilometern bereits alles bis auf 2,5 Quadratkilometer erobert, behauptete der Wagner-Chef. Darüber hinaus verlangte der 61-Jährige eine schriftliche Anordnung von Generalstabschef Waleri Gerassimow, um seine Truppen abzuziehen.