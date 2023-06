Prigoschin zufolge hat der russische Verteidigungsminister die Angriffe auf Lager seiner Kämpfer angeordnet. Sergej Schoigu sei sogar extra an die nahe der ukrainischen Grenze gelegene Millionenstadt Rostow-am-Don gekommen, um die Operation gegen Wagner zu leiten. »Um 21 Uhr ist er geflohen.« Das Dementi aus Moskau kam umgehend: Alle Anschuldigungen seien falsch und eine »Provokation«, hieß es in einer am Abend verbreiteten Erklärung des Ministeriums.