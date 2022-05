Das Wichtigste in Kürze Den Separatisten zufolge sind im Donbass etwa 8000 ukrainische Kämpfer in Kriegsgefangenschaft geraten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, die Angreifer im Donbass seien in Bezug auf die Ausrüstung und die Anzahl der Soldaten »deutlich überlegen« .

Russlands Ölproduktion wird in diesem Jahr offenbar deutlich schrumpfen.

Russische Notenbank senkt Leitzins erneut deutlich 10.07 Uhr: Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik trotz der anhaltenden Sanktionen gegen das Land erneut gelockert. Der Leitzins werde um 3,0 Prozentpunkte auf 11,0 Prozent reduziert, teilt die Zentralbank in Moskau mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Zinssenkung auf 11,5 Prozent gerechnet. Die Notenbank stellte weitere Senkungen in diesem Jahr in Aussicht. Es ist die dritte Zinssenkung in Folge.

Ende Februar hatte die Notenbank den Leitzins drastisch um 10,5 Punkte auf 20 Prozent angehoben. Sie reagierte damit auf die Sanktionen des Westens, die nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine beschlossen wurden. Mit ihrer Zinserhöhung wollte die Notenbank damals der Abwertung der Landeswährung Rubel und Inflationsgefahren entgegenwirken. Zuletzt hat sich der Rubel deutlich erholt. Er liegt aktuell etwas über dem Niveau, das vor Kriegsbeginn herrschte.

Habeck sieht begrenzten Zeitraum für Verhandlungen um Öl-Embargo 10.05 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält eine Einigung auf ein Öl-Embargo gegen Russland trotz des Widerstands der ungarischen Regierung weiterhin für möglich. Der Grünen-Politiker machte in Berlin aber zugleich deutlich, dass er den Zeitraum für Verhandlungen für begrenzt hält. Mit Blick auf die Tage vor dem nächsten EU-Gipfel Anfang kommender Woche sagte Habeck: »Ich nehme an, das ist der Korridor, wo entweder eine Einigung zu erzielen ist oder man sich andere Instrumente überlegen muss.«

Habeck äußerte Verständnis für Vorbehalte gegen das Öl-Embargo. »Die Staaten haben unterschiedliche Versorgungssituationen, das ist hinzunehmen«, sagte Habeck, der anlässlich des Treffens der Minister für Klima, Energie und Umwelt der sieben großen Industriestaaten (G7) sprach. Er habe auch für Deutschland immer wieder darauf hingewiesen, dass vor Entscheidungen Vorbereitungen zu treffen seien. Es sei »aber natürlich auch wichtig, dass Europa geschlossen bleibt und zusammen bleibt«. Deswegen müssten alle Staaten ihre Anstrengungen unternehmen, ihre Öl-Abhängigkeit zu reduzieren: »Das gilt auch für Ungarn.«

Russlands Ölproduktion schrumpft 08.30 Uhr: Russlands Ölproduktion wird nach Einschätzung von Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak in diesem Jahr um bis zu 8,4 Prozent schrumpfen. Nach 524 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr dürften es 2022 noch 480 bis 500 Millionen Tonnen werden, sagte Nowak der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria zufolge in Teheran. Die Prognose könne sich je nach Situation noch ändern. Das Wirtschaftsministerium erwartet in seinem Basis-Szenario einen Rückgang um 9,3 Prozent auf rund 475 Millionen Tonnen. »Ich denke, der Rückgang wird viel geringer sein«, sagte Nowak.

Separatisten verlangen Beschleunigung des Angriffs 08.15 Uhr: Der Anführer der prorussischen Separatistenregion Donezk, Denis Puschilin, fordert eine Beschleunigung des russischen Militäreinsatzes im Donbass. Die ukrainische Regierung habe die Wasserversorgung wichtiger Städte im Norden der Region blockiert, sagt er der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge. Daher müsse der Einsatz der russischen Truppen vorangetrieben werden. Separatisten sprechen von Tausenden Gefangenen 07.45 Uhr: In den von Russland unterstützten Separatisten-Gebieten Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine werden einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge rund 8000 ukrainische Kriegsgefangene festgehalten. »Es gibt viele Gefangene«, zitiert Tass den Vertreter der selbst ernannten und international nicht anerkannten »Volksrepublik Luhansk«, Rodion Miroschnik: »Jetzt liegt die Gesamtzahl irgendwo in der Größenordnung von 8000. Das ist viel, und buchstäblich Hunderte kommen jeden Tag hinzu.«

Selenskyj: Russische Truppen den Verteidigern in Ostukraine »deutlich überlegen« 06.26 Uhr: Die russische Armee versucht nach ukrainischen Angaben um jeden Preis, die strategisch wichtige Stadt Sewerodonezk in der Ostukraine einzunehmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte in seiner Ansprache in der Nacht zum Donnerstag ein, dass in dem Frontabschnitt »der Feind in Bezug auf die Ausrüstung und die Anzahl der Soldaten deutlich überlegen« sei. Die eigenen Streitkräfte hielten der »äußerst gewalttätigen Offensive« jedoch noch stand. Russische Truppen sind bereits in Vororte der Industriestadt vorgedrungen. Gouverneur Serhij Gajdaj wies jedoch Angaben prorussischer Kämpfer zurück, wonach Sewerodonezk eingekesselt sei. Etwa 15.000 Menschen befänden sich noch in der Stadt und in den umliegenden Dörfern. Gajdaj betonte, dass die überwältigende Mehrheit von ihnen trotz der anhaltenden Angriffe die Stadt nicht verlassen wolle. Dabei handelt es sich vor allem um Ältere, die in Kellern Schutz vor dem Dauerbeschuss suchen.

Strack-Zimmermann: Bestandsaufnahme für Ringtausch von Waffen nötig 05.31 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, will eine Bestandsaufnahme des sogenannten Ringtausches zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Mit Partnerländern, die der Ukraine Waffen aus sowjetischer Produktion überließen, müssten klare Absprachen für Ersatz getroffen werden, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. »Es darf nicht sein, dass am Ende des Krieges die Welt Deutschland als kompletten Bremser und Loser empfindet, nur weil wir nicht in der Lage sind zu organisieren und zu kommunizieren«, sagte Strack-Zimmermann. Deutschland habe humanitäre Hilfe organisiert und militärisches Material und Waffen von hohem Wert geliefert. «Der Kanzler hat die Fäden in der Hand und kann die Puppen entsprechend tanzen lassen. Ich versuche zu verstehen, warum er das nicht macht. Aus Überzeugung, oder wegen seiner Partei?«, sagte Strack-Zimmermann über Olaf Scholz (SPD): »Und die Bundesverteidigungsministerin steht halt loyal zu ihm. Aber es ist auch ihre Aufgabe, das Kuddelmuddel aufzulösen.«

Ukraine meldet Beschuss von mehr als 40 Städten 04.21 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs treiben die russischen Streitkräfte ihre Großoffensive im Donbass voran. »Die Besatzer beschossen mehr als 40 Städte in den Regionen Donezk und Luhansk und zerstörten oder beschädigten 47 zivile Einrichtungen, darunter 38 Häuser und eine Schule. Infolge dieses Beschusses starben fünf Zivilisten und zwölf wurden verwundet«, teilten die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit. Die ukrainische Armee habe zehn feindliche Angriffe abgewehrt, vier Panzer und vier Drohnen zerstört und 62 »feindliche Soldaten« getötet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die russischen Truppen seien in einigen Teilen des Ostens »zahlenmäßig weit überlegen«. Die Berichte über die Kampfhandlungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Deutsche Bahn will Ukraine stärker bei Getreideexporten unterstützen 00.02 Uhr: Die Deutsche Bahn will die Ukraine stärker beim Getreideexport unterstützen. »Angesichts der drohenden Hungersnot in Teilen der Welt und des enormen Bedarfs, Millionen von Tonnen ukrainisches Getreide in die Welt zu exportieren, werden wir als DB Cargo in Abstimmung mit dem Bund weitere Aufträge und Zugfahrten organisieren«, sagte DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta dem Redaktionsnetzwerk Deutschland . Zurzeit fahre DB Cargo mit Tochtergesellschaften in Polen und Rumänien mehrere Züge täglich mit Getreide an verschiedene Seehäfen. »Nun geht es darum, diese Agrarexporte auszuweiten«, so Nikutta: »Ziel sind tragfähige Verbindungen bis an die Seehäfen der Nordsee und des Schwarz- und Mittelmeeres.« Wegen der Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen durch Russland ist die Ukraine dringend auf alternative Exportwege angewiesen, um Getreide ins Ausland zu exportieren.