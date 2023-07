Verklärungskathedrale in Odessa Zweimal zerstört. Erst von Stalin, nun von Putin

In der Nacht auf Sonntag wurde sie nun – wie so vieles in der Ukraine – teilweise zerstört. Bei erneuten Angriffen auf Odessa, die auch zwei Menschenleben kosteten. Fotos zeigen Trümmer in den Hallen, eingestürzte Decken und Säulen, die wie Streichhölzer weggeknickt sind. »Ein weiterer nächtlicher Angriff der Monster«, schrieb der Gouverneur von Odessa, Oleg Kiper, bei Telegram.

Russland bestreitet Angriff auf Kathedrale

Russland bestätigt Angriffe auf Ziele in der Gegend, bestritt aber, die Kathedrale getroffen zu haben. Das Kirchengebäude sei wahrscheinlich von einer ukrainischen Luftabwehrrakete getroffen worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Belege dafür nannte es nicht.