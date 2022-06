Endlich in Kiew. Am Donnerstagmorgen kamen Bundeskanzler Olaf Scholz, Italiens Regierungschef Mario Draghi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Bahnhof der ukrainischen Hauptstadt an.

Emmanuel Macron, Französischer Präsident:

»Unsere Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer: Europa ist vereint in seiner Unterstützung - in der Gegenwart und in der Zukunft. Die kommenden Wochen werden sehr schwierige Wochen werden.«

Nun werden sie Präsident Selenskyj treffen und den Ort eines Massakers besuchen, sagte der französische Präsident. Beim Treffen mit Selenskyj dürfte es nicht nur um weitere Waffenlieferungen gehen, sondern auch um den möglichen EU-Beitritt der Ukraine.

Wie andere westliche Gäste in der Vergangenheit reisten die drei mit dem Zug nach Kiew. Macron und Scholz galten als Zögerer. Wochenlang hatten sie einen Kiew-Besuch abgelehnt.