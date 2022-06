Hajdaj sagte laut 24tv , man dürfe nicht zulassen, dass die Streitkräfte umzingelt werden. »Es ist jetzt eine Situation, in der es keinen Sinn ergibt, in zerschlagenen Stellungen auszuharren«, so Hajdaj. Die Zahl der Toten würde dann stark steigen: »Deshalb haben unsere Verteidiger, die dort sind, bereits den Befehl erhalten, sich in neue Positionen zurückzuziehen und von dort aus normale, vollwertige Militäroperationen durchzuführen.« Ob die Truppen sofort abgezogen werden und bis wann sie die Stadt verlassen haben sollen, sagte Hajdaj nicht.