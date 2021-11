Angebliche Tonaufnahmen Präsident Selenskyj wirft Russland Planung eines Staatsstreichs in der Ukraine vor

Der ukrainische Präsident Selenskyi will erfahren haben, dass Russland nächste Woche seine Regierung stürzen will. Involviert sei neben dem Kreml auch der reichste Mann in der Ukraine – aus Rache für ein neues Gesetz.