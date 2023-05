»Wenn ich offen sprechen kann, dann mache ich das auch. Aber hier ist das Risiko hoch«, so Selenskyj. Und weiter: »Wenn das mein Krieg gegen Putin wäre und es wären nur er und ich auf dem Schlachtfeld, würde ich jedem sagen, was ich von ihm halte. Aber hier ist es eine andere Geschichte. Wir sind alle in der Verantwortung.«

Festnahme im Bundesstaat Massachusetts

In dem Gespräch mit der US-Zeitung vermied Selenskyj Kommentare zu den konkreten Informationen in den geleakten Papieren. Sogar die allgemeine Frage, ob es sich dabei um »heikle« Informationen handele, wollte der Präsident nicht beantworten. Damit, so Selenskyj, würde er nur suggerieren, dass die Dokumente echt und korrekt seien. Die Ukraine hatte nach Bekanntwerden des Datenlecks suggeriert, dass die Papiere gefälscht und/oder Teil einer russischen Desinformationskampagne seien.