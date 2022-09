Dieses TikTok-Video soll ukrainische Soldaten auf dem Vormarsch im Dorf Bilohorivka nahe der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Luhansk zeigen. Unabhängig überprüfen lässt sich die Aufnahme nicht.

Kiews Truppen stoßen weiter im Osten vor. Das Land will mit einer groß angelegten Militäroffensive versuchen, den Donbass zurückzuerobern. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Montagabend, die russischen Besatzer seien in Panik, weil das ukrainische Militär weiterhin in besetztes Gebiet in der Nähe von Charkiw vordringe.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Wir haben die russischen Soldaten gewarnt, dass sie nur zwei Möglichkeiten haben: aus unserem Land zu fliehen oder sich zu ergeben.«

Auch bei dem Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte komme es in der Region Luhansk Berichten zufolge zu Zerstörungen. Das berichten pro-russische Separatisten, die den Ort Kadiivka kontrollieren. In der Stadt, die auf Russisch Stachanow heißt, seien ihren Angaben zufolge mindestens drei Gebäude zerstört worden, darunter eine Schule und eine Tierklinik.

Viktor Chinaryov, Schuldirektor:

»Um 0:20 Uhr beschoss die ukrainische Seite die Grundschule. Die Turnhalle wurde völlig zerstört, die Innenräume beschädigt. Es ist unmöglich, den Unterricht hier fortzusetzen. Das gesamte Inventar ist zerstört.«

Am Dienstagnachmittag kündigten die Separatistenparlamente der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk Referenden an. Gleiches tat die Besatzungsverwaltung in den Regionen Cherson und Saporischschja in der Südukraine. Schon in wenigen Tagen, vom 23. bis 27. September, soll in den Gebieten über einen Beitritt zu Russland abgestimmt werden. Damit will der Kreml seine Eroberungen offenbar absichern. In den Worten des russischen Außenministers klingt das so:

Sergej Lawrow, russischer Außenminister:

»Seit Beginn der speziellen Militäroperation und auch schon davor haben wir gesagt, dass die Völker der jeweiligen Gebiete über ihr eigenes Schicksal entscheiden sollen. Die gegenwärtige Situation bestätigt, dass sie Herr über ihr eigenes Schicksal sein wollen.«

Die Ukraine hält dagegen und spricht von einer geplanten Inszenierung:

Serhiy Gaidai, Gouverneur von Luhansk:

»Das ist alles, was sie jetzt tun können: In aller Eile Referenden abhalten, sie mit irgendwelchen erfundenen Ergebnissen fälschen. Das werden sie tun, um die besetzten Gebiete an die Russische Föderation anzugliedern. Es ist ein Versuch, die Grenzen dieser Gebiete dort festzulegen, wo die Frontlinie verläuft. Und es wird Russland die Möglichkeit geben, die Befreiung der Gebiete als direkten Angriff der Ukraine auf Russland zu erklären. Dann wird der Kriegszustand ausgerufen und Russland kann eine Zwangsmobilisierung durchführen.«

Die Ukraine und der Westen haben bereits erklärt, solche Referenden nicht anzuerkennen, da sie illegal seien.