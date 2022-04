Letzte Vorbereitungen einer gefährlichen Mission: Ein Reservist der ukrainischen Territorialverteidigung, der namentlich nicht genannt werden möchte, sucht in einem verwüsteten Dorf östlich von Kiew nach Mienen, Sprengfallen und scharfer Munition.

Es dauert nicht lange, bis er fündig wird.

Reservist der ukrainischen Territorialverteidigung

»In einigen Häusern wurden Sprengfallen entdeckt. Die Russen sind in die Häuser eingedrungen, um dort zu übernachten, und haben Sprengfallen hinterlassen, damit sich ihnen niemand nähern kann. Und danach haben sie sie nicht entfernt.«

Das Dorf Novyi Bykiv wurde bereits zu Beginn der Invasion von russischen Truppen besetzt. Laut Augenzeugenberichten von Einheimischen wurde das Dorf als Stützpunkt für Panzer und Artillerie genutzt. Anfang April eroberte die ukrainische Armee das Gebiet zurück.

Was bleibt ist ein Trümmerfeld - welche Gefahren hier immer noch lauern, ist schwer einzuschätzen.

Ort: Charkiv, Ukraine

Und auch dort, wo die Kämpfe andauern, wie hier in Charkiv, rückt das Minenräumungs-Team aus, um Blindgänger und tief in der Straße steckende Raketenreste zu entsorgen, während im Hintergrund Explosionen zu hören sind.

Zehn Menschen sollen hier am Freitag nach Beschuss durch die russische Armee getötet worden sein. Trotz aller Gefahren ist die Feuerwehr vor Ort, um die getroffenen Gebäude zu löschen.

Ort: Russaniw, Vorort von Kiew

Wo weder akute Kämpfe wüten, oder versteckte Fallen vermutet werden, versuchen Anwohner die letzten Habseligkeiten aus ihren zerstörten Häusern zu retten und die Straße freizuräumen, um sich auf einen möglichen Neuanfang vorzubereiten.

Ort: Kiew, Ukraine

In der Hauptstadt Kiew liegt am Samstag sogar kurz ein Hauch Normalität in der Luft. In dieser Kathedrale wird ein Ostergottesdienst gefeiert, während am selben Tag mehrere Raketen in der Stadt einschlagen.

Olga Usenko, Gemeindemitglied

»In Kriegszeiten in die Kirche zu gehen ist noch wichtiger als sonst. Aber es ist immer wichtig. Wir feiern inmitten des Krieges die Auferstehung Jesu Christi und auch unser Land wird wiederbelebt werden, der Krieg wird enden und alles wird besser als vorher.«

Doch während in einigen Teilen des Landes Aufräumarbeiten stattfinden und Menschen Trost suchen, bleibt die Situation in vielen umkämpften Gebieten im Osten des Landes katastrophal.

Ort: Lyssytschansk, Ost-Ukraine

Am Sonntagvormittag verkündet die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk, dass Fluchtkorridore für Zivilisten vorerst geschlossen werden müssen. Präsident Selenskyj droht unterdessen mit dem Ende der Friedensverhandlungen gedroht, sollten die in der Hafenstadt Mariupol eingeschlossenen Kämpfer getötet werden.