Mehr als 60 Tage dauert der Krieg in der Ukraine bereits an. Für seine Führung im Kampf gegen den mächtigen Nachbarn Russland erhält Staatschef Wolodymyr Selenskyj international Anerkennung. Ein Bericht legt nun allerdings nahe, dass seine Präsidentschaft beinahe in den ersten Stunden der Invasion beendet worden wäre.