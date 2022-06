Bislang ist unklar, von wem die beiden Männer festgehalten werden. Doch das könnte für ihr weiteres Schicksal noch wichtig werden. An der Seite Russlands kämpfen auch Truppen der prorussischen Separatisten aus den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Diese haben bereits drei Ausländer aus den Reihen der ukrainischen Armee – zwei Briten und einen Marokkaner – in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. In Russland hingegen ist die Todesstrafe ausgesetzt.

Auch zu den Umständen, unter denen die beiden Amerikaner gefilmt wurden, gab es zunächst keine Informationen.

Biden warnt US-Bürger vor Reisen in die Ukraine

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte am Samstag, die US-Behörden hätten Fotos und Videos der beiden US-Bürger gesehen, »die Berichten zufolge von russischen Streitkräften in der Ukraine gefangen genommen« worden seien. Die US-Regierung beobachte die Situation genau und sei in Gedanken bei den Familien der Männer.