Es war der schwerste russische Angriff auf zivile Ziele am Donnerstag – mit Raketen beschossen die Kremltruppen einen Wohnblock in Saporischschja. Mindestens elf Menschen starben, weitere Personen werden vermisst. Moskau hatte die Region Saporischschja in dieser Woche annektiert, obwohl sie zum Teil von der Ukraine kontrolliert wird. Laut Staatspräsident Selenskyj war der Angriff besonders heimtückisch.



Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Nach einem ersten Raketeneinschlag hat Russland einen zweiten durchgeführt, und zwar als die Menschen kamen, um die Trümmer der Häuser zu beseitigen. Es ist absolute Niedertracht, absolut böse. Es gab bereits Tausende von Fällen dieser Art und es könnten leider noch Tausende weitere folgen.«

Nach Angaben örtlicher Behörden wurden bei den zwei Attacken mehr als 40 Wohnhäuser beschädigt. Mehr als 20 Menschen konnten aus den Wohnblöcken gerettet werden. Diese befinden sich unweit des größten ukrainischen Atomkraftwerks . Das AKW Saporischschja ist von der russischen Armee besetzt. Selenskyj forderte den Westen dazu auf, den Druck auf Moskau hochzuhalten – auch um die Rückgabe des annektierten Kraftwerks zu erzwingen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Damit russische Panzer nicht auf Warschau und auch nicht auf Prag vorrücken. Damit die russische Artillerie nicht auf die baltischen Staaten schießt. Damit russische Raketen nicht das Territorium Finnlands oder eines anderen Landes treffen.«

Bei seinem Treffen mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, warnte Selenskyj vor einem Katastrophenrisiko durch die ungefähr 500 Besatzer in dem Kraftwerk. Die Gefahr eines Unfalls an dem AKW Saporischschja ist auch den Experten der IAEA zufolge nicht gebannt. Zur Sicherung der Anlage soll eine Schutzzone um das Kraftwerk errichtet werden. Darüber verhandelt Grossi nach eigenen Angaben derzeit mit Kiew und Moskau.