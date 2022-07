Selenskyj schrieb von einem »offenen terroristischen Akt«. Russland töte jeden Tag Zivilisten und greife mit Raketen zivile Objekte an, in denen sich keine Soldaten aufhielten. »Russland tötet jeden Tag ukrainische Kinder«, schreibt der ukrainische Staatschef auf Facebook und Telegram. Russland betont hingegen seit dem Einmarsch in die Ukraine immer wieder, im Nachbarland nur militärische Ziele anzugreifen – auch wenn die vielen zivilen Opfer mittlerweile offensichtlich sind.