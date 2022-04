Am Morgen der Invasion tauchte ein riesiges Kriegsschiff vor der ukrainischen Schlangen­insel auf: die »Moskwa«. Auf die Aufforderung, zu kapitulieren, berieten sich die hoffnungslos unterlegenen 13 Grenzsoldaten ein paar Sekunden. Bevor sie antworteten : »Russisches Kriegs­schiff, fick dich!«

Wenn nicht alles täuscht, war das ein Satz für die Geschichts­bücher. Denn die 13 Grenzwächter blieben nicht die Einzigen, die das sagten. Kurz danach wiederholte es die gesamte freie Welt.

Zum Autor Constantin Seibt, Jahrgang 1966, ist ein Schweizer Reporter. Dieser Text stammt aus dem Onlinemagazin »Republik«, das er mit aufbaute und als Co-Chefredakteur leitete. Sein Text wurde dort zuerst publiziert .

Es folgten lange Tage, in denen fast ausschließlich unwahrscheinliche Dinge passierten. Niemand hätte etwa geglaubt, dass die EU entschlossen handeln könnte , die ukrainische Armee Kiew verteidigen und Russland sich in ein gigantisches Nordkorea verwandeln würde.

Die Welt drehte sich, wie hundert Jahre zuvor einer Legende nach Lenin gesagt haben soll: »Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert – und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.« Das Gespenstische war die Klarheit dabei. Was tags zuvor undenkbar war, schien tags darauf kaum anders möglich. Es war, als wäre man in einen Albtraum hinein erwacht. Oder als würden Puzzle­steine von selbst in ein Bild herunter­regnen.

Dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung: Es war, als hätte man davor nicht gesehen, was seit langem im Gang war: Der Krieg schwelt schon seit Jahren, nicht nur in der Ukraine. Nun ist er ausgebrochen. Und wir sind zurück im 20. Jahrhundert. Zurück im Kampf der Systeme: Demokratie oder Diktatur. Es ist wieder Zeit, sein Lager zu wählen: Freiheit oder Faschismus.

Bild vergrößern Russlands Präsident Wladimir Putin: Stümper oder Verbrecher? Foto: Sergey Guneev/Kremlin Pool / ddp/ZUMA

Putin, der Stümper Bis zum letzten Monat galt Wladimir Putin als kühler, skrupelloser Stratege. Letzteres war für ihn auch moralisch wichtig. Denn der Sieg im Machtspiel ist die einzige Recht­fertigung für Despoten: Sämtliche Untaten verwandeln sich dadurch in Realismus.

Doch davon kann keine Rede mehr sein. Selbst bei hartem Nachdenken fällt einem kein Politiker ein, der nach Jahren der Vorbereitung das exakte Gegenteil seiner Pläne erreichte: Putins wichtigstes Kriegsziel war, die Ukraine von der Karte zu streichen. Stattdessen bombte er sie zum Symbol des Mutes und der Freiheit. Egal wie der Krieg ausgeht, die Ukraine wird nie wieder verschwinden. Nichts einigt mehr als ein gerechter Kampf. Und nichts ist so unsterblich wie ein Symbol.

Das Nebenziel war, Europa zu demütigen und dessen Schwäche vorzuführen. Doch das Wunder geschah: Die EU einigte sich. Und das sehr schnell. Und auf die konsequentesten Sanktionen ihrer Geschichte.

Und langfristig? Deutschland rüstet nach Jahrzehnten Zurück­haltung wieder auf . Und gut möglich, dass die EU aufhört, ein reines Wirtschafts­projekt zu sein – und sich als militärische und politische Macht begreift. Dazu ist die zuvor müde Nato wieder da – und zum ersten Mal denken Schweden und Finnland über einen Beitritt nach .

Stattdessen zeigte sich die Schwäche einer Institution, die die ganze Welt gefürchtet hatte. Die russische Armee blamierte sich. Nichts funktionierte, Konvois gerieten in Hinterhalte, ukrainische Traktoren stahlen Panzer . (Witze im Netz bezeichnen die ukrainischen Landwirte bereits als fünftgrößte Armee Europas .) Bei der Invasion sprach alles von einem Blitzkrieg, heute rechnet niemand mehr mit dem russischen Sieg.

Die gefürchtete russische Propaganda­industrie, über Jahre aufgebaut, wurde schon in der ersten Nacht von der Ukraine vernichtet. Es war, als hätte jemand die Troll­fabriken im wichtigsten Moment abgeschaltet.

Russland selbst hat jede Chance auf eine Zukunft als Großmacht verloren. Wirtschaftlich steht es vor dem Bankrott. Innenpolitisch verwandelte es sich von einer Herrschaft durch Propaganda in eine Herrschaft durch Schrecken. Das realistischste Szenario unter Putin ist, eine Kolonie Chinas zu werden.

Zwei Jahrzehnte arbeitete Präsident Putin an seinem Bild als Typ mit den melonen­großen Eiern. Nun wurde er mühelos von seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj überholt, der trotz Bomben und Mord­kommandos in Kiew blieb. Während Putin als verbitterter Redner an einem 20-Meter-Tisch im Gedächtnis bleibt. Es ist fast egal, was die Zukunft bringt. Eine solche Blamage lässt sich nicht korrigieren. Putins Platz in den Geschichts­büchern ist nun klar – die Frage ist nur, ob unter den Stümpern oder den Verbrechern.

Vielleicht ist es für Präsident Putin ein Trost, dass sein Versagen kein persönliches ist, sondern eine Berufs­krankheit. Wären Autokraten weise, müssten sie beten: Herr, lass mich jung sterben! Denn langlebige autokratische Herrschaften enden mit Gewalt, in Agonie, in Schande.

Der Fluch der Autokraten Wladimir Putin ist seit über 20 Jahren an der Macht. Zug um Zug hat er sämtliche Konkurrenz eliminiert: zu ehrgeizige Oligarchen, Politiker und Militärs, die freie Presse, jetzt das Internet . (Und von seiner Ehefrau hat man seit Jahren auch nichts gehört.) Irgendwann ist niemand mit Wider­spruch übrig. Und auch sehr misstrauische Leute haben keine Abwehr gegen pausenloses Lob. Irgendwann glauben sie an die eigene Überlegenheit.

Was heißt, dass Autokraten über kurz oder lang so funktionieren wie die strukturell dümmsten Leute . Denn normaler­weise erkennt man intelligente Menschen an ihren Selbst­zweifeln; die dümmsten daran, dass sie sich überall für Expertinnen halten, weil sie vom eigenen Unwissen keine Ahnung haben.

Der Mann an der Spitze ahnt das – und achtet immer misstrauischer auf Loyalität. Was dazu führt, dass er immer absurder frisierte Nachrichten bekommt. Und nicht nur er, auch seine Minister. Und deren Beamten. Und endlos weiter hinunter in der Befehlskette. Was dazu führt, dass jeder harmlose Spezialist mit realistischem Blick wegen Loyalitäts­problemen Ärger bekommt. Am Ende bestehen große Teile des vom starken Mann regierten Imperiums nur noch auf dem Papier. Ein Reich aus Vakuum entsteht.

Bild vergrößern Putin auf dem Deck einer Yacht auf dem Schwarzen Meer (2021): Bewundernswert diskret Foto: Sergei Ilyin / Kremlin Pool / ZUMA Wire / IMAGO

Und wie bei Diktatoren üblich, kaufte die Armee funkelnde Superwaffen, aber viel zu wenig langweilige Lastwagen . Eine Armee ist vor allem ein Logistik­unternehmen. Ohne Nachschub ist sie ein Koloss mit Stummel­beinen. Putins anderes Problem ist: Mit nur Gewalt gewinnt man Macht, aber verliert man den Krieg. So wurden seine Soldaten in der ganzen Ukraine mit Panzerabwehr­raketen begrüßt. Dabei war – zumindest im Osten des Landes – ein Empfang mit Blumen erwartet worden. Mit Grund. Die Ukraine war lange tief gespalten: der ukrainisch­sprachige Westen, der russisch­sprachige Osten. Bei allen Wahlen bis zur Maidan-Revolution 2014 hatten beide Teile komplett andere Parteien gewählt – im Westen pro Europa, im Osten die Kandidaten des Kreml. Doch das änderte sich: 2019 wurde Selenskyj flächendeckend gewählt . Warum? Weil Putin gehandelt hatte. Gleichzeitig mit der Besetzung der Krim finanzierte und bewaffnete er 2014 auch die Rebellion in zwei ukrainischen Provinzen im Donbass. Dort regierten nun seit acht Jahren putintreue Kriegsherren, führten Dauerkrieg und raubten alle aus, die sich ihrer Truppe nicht anschlossen. In Russland konnte Putin das als Befreiung verkaufen – in der Ukraine war man zu nah dran. So war den russischsprachigen Ukrainerinnen klar, dass Putin nicht ihr Bruder war, sondern der Bruder der Gangster – und dass sie wie die Löwen kämpfen mussten, wenn ihnen ihre Zukunft lieb war. (Was sich als richtige Vermutung heraus­stellte: Die mehrheitlich russisch­sprachigen Städte werden nun Tag für Tag von der russischen Armee zu Schutt geschossen.)

Idioten an die Macht Doch die wirkliche Tragödie an einer Autokratie sind nicht die gestohlenen Milliarden, sondern das gestohlene Leben. Weil die Gesellschaft systematisch mit Zynikern, Bürokratinnen und Idioten durchsetzt wird. Das, weil Autokratien von der Struktur her der Mafia gleichen: der Boss, seine Vertrauens­leute, deren Vertrauens­leute, dann der Rest der Welt. Mafiabanden sind nicht inkompetent: Sie beherrschen das Aussaugen von Geschäften. Aber nicht deren Aufbau. Deshalb sind sie weltweit vor allem in illegalen Branchen wie Drogen­schmuggel tätig. Oder wenn legal: in einfachen Geschäften. Der Klassiker ist der Export. Wer gestohlene Ware verkauft, macht immer Marge. Übernimmt eine Mafia jedoch eine komplexere Branche, etwa eine Industrie in einem umkämpften Markt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sie ruiniert das Geschäft fast umgehend. Oder sie hört auf, eine Mafia zu sein. Diese Logik, so der Historiker und Journalist Kamil Galeev , erklärt die wirtschaftliche Macht­struktur in Putins Russland: Vom Einfluss, Vermögen, Prestige her ganz oben stehen die Oligarchen der Öl- und Gasindustrie. Diese wurde den alten Oligarchen weggenommen und ist jetzt unter der Kontrolle von Putins Vertrauten. Weil sie den Löwenanteil an den Exporten ausmacht – und weil Rohstoffe verkaufen auch ohne jede Erfahrung lukrativ ist: Jeder Idiot kann damit sehr schnell sehr reich werden.

Die Ausbeutung von Gold, Eisen, Nickel, Kupfer etc. verlangt einiges mehr an Know-how. Putin beließ die Schürf­rechte deshalb in den Händen der Oligarchen, die er von seinem Vorgänger im Präsidenten­amt, Boris Jelzin, übernommen hatte – unter der Bedingung, dass sie sich aus der Politik heraushalten.

Komplexe Branchen wie Informatik und Industrie überlässt die Elite notgedrungen den Unter­nehmerinnen und Ingenieuren, kurz: den Nerds. Doch diese haben kein Prestige und keine Lobby. (So ist einem Oligarchen etwa ziemlich egal, ob die Import­preise für Maschinen­teile bei sinkendem Rubel ins Uferlose steigen. Sie wollen billige Maschinen für ihre Konzerne. Und wenn sie dies dann nicht schaffen, lässt man Raubkopien von tschechischen Modellen herstellen .) Das Charakteristische der autokratischen Ökonomie ist, dass sie in der Praxis das Synonym für politische Macht ist. Und das in zwei Richtungen: Wer die richtigen Verbindungen zur Macht hat, bekommt das Geschäft. Wer Geschäfte macht, bekommt Macht. Deshalb wird genau darauf geachtet, dass nur die richtigen Leute Geschäfte machen. (Die Industrie wird von den Oligarchen systematisch klein gehalten.) Letzteres wird bei Autokratien oft vergessen. Es gilt nicht nur, dass für die Karriere vor allem Loyalität und Verbindungen zählen – und Fähigkeiten fast nichts. Sondern es gilt auch umgekehrt: Wenn das Ziel der Führung Machterhalt ist, werden Kompetenz, Effizienz, Engagement per se als verdächtig angesehen. (Das ist auch der Grund, warum Sie einen tyrannischen Chef nie durch gute Arbeit besänftigen werden.)

Bild vergrößern Besatzung der "Moskwa" in Sewastopol (vom 16. April, nach dem Untergang des Schiffes) Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / EPA

Faschismus GmbH Warum nennt Trump Putin ein »Genie« , Berlusconi diesen »die Nummer 1« als politischer Leader, Roger Köppel ihn den »letzten Realisten Europas «? Warum die Bewunderung von Matteo Salvini, Viktor Orbán, Marine Le Pen, Alice Weidel, Tucker Carlson, Jair Bolsonaro? Die Antwort: Putin war, zumindest bis vor wenigen Wochen, die ideale Verkörperung eines Faschismus, eines zivilisierten, einträglichen Faschismus, eines physisch und politisch überlebbaren Faschismus. Denn radikaler Faschismus hat mit Politik nichts zu tun; es gibt nichts mehr zu verhandeln. Faschismus ist ein Kult – der Kult von Reinheit und Stärke. Doch in der Praxis ist er der Kult der Vernichtung – was schwach ist, muss ausgemerzt werden. Erst die anderen, dann man selbst – wer, das ist nur eine Frage des Datums. Kein Wunder, ist eine Staatsform der Vernichtung nur noch bei radikalen Selbst­mördern populär: Sie ist nicht lange überlebbar. Die protofaschistische Autokratie ist die Staatsform der Impotenz – sie bringt nichts hervor. Sie ist weit stabiler, weil ihr Ziel nicht Veränderung ist. Weder durch konkrete Maßnahmen noch durch Revolution. Sie setzt vor allem auf Rhetorik. Ihr Heldentum besteht in endloser Beschwörung der Stärke – und in der noch endloseren Anklage der Schwachheit. Wobei die Stärke stets nur in der ruhm­reichen Vergangenheit und der sieg­reichen Zukunft wohnt – wie in Trumps genialer Formel »Make America Great Again!«. Während in der Gegenwart der Starke sich in der Diktatur der Schwächlinge durchquälen muss – durch einen Sumpf von Weichheit, Dekadenz, Geschlechter­auflösung, Zensur und Moralin. Was leider dazu führt, dass er dauernd beim Lösen der Probleme zurück­gehalten wird. Die Autokratie ist die Omikron-Variante des Faschismus. Mit abgemilderten Symptomen (statt Vernichtung des politischen Gegners die Vernichtung des politischen Diskurses, statt Straßenkampf Kulturkampf), aber dafür umso ansteckender. Das nicht zuletzt, weil die »Gutmenschen verhindern alles«-Endlos­schleife sowohl für autokratische Politiker in der Opposition wie auch an der Macht brauchbar ist. Natürlich befürwortet man Grausamkeiten. Aber diese waren, falls es Ärger gibt, einfach nur »Realismus«. Oder, falls es wirklich Ärger gibt, »ein Scherz«. Oder wenn das auch nicht klappt: »Fake News«. Kurz: Die Anhänger der Autokratie haben etwas auch in funktionierenden Demokratien wirklich Brauchbares erfunden: Faschismus ohne Haftung.

Bild vergrößern Grenzposten auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer Foto: Andrey Nekrasov / imagebroker / IMAGO

Bullshit Auch deshalb ist Putin der Held: Er hat die autoritäre Propaganda perfektioniert und weltweit finanziert. Die neue Propaganda funktioniert sehr anders als im 20. Jahrhundert, als es vor allem darum ging, den Gegner von seinem System zu überzeugen. Sie ist weitgehend von jeder Substanz abgekoppelt: eine Mutation, die sie extrem automatisierbar, extrem anpassungs­fähig, kurz: extrem viral macht. Ihre Rezepte sind im Groben: Sie ist laut. Sie läuft auf möglichst vielen Kanälen – von Social Media bis zum eigenen News­sender bis hin zu Studien und Kongressen. Was zählt, ist die Quantität. Je öfter jemand dieselbe Aussage hört, desto plausibler wird sie. Sie ist schnell. Menschen tendieren dazu, an der ersten Information festzuhalten, die sie zum Thema gehört haben. Sie ist unabhängig von Fakten. Der Verzicht auf Recherche, sogar auf Plausibilität, ist ein entscheidender Vorteil, wenn es um Quantität und Tempo geht. (Und nie ist man schneller, als wenn man das Ereignis selbst erfunden hat.) Wobei auch Fakten nicht verschmäht werden. Wichtig ist nur, im Publikum permanent Zweifel zu säen. Und seine Feinde andauernd mit den eigenen Dingen zu beschäftigen. Sie pfeift auf Konsistenz. Was heißt, dass man unbelastet von den eigenen Argumenten losschlagen kann. (Etwa die Weltverschwörung der Juden beklagen und zehn Minuten später jemandem Antisemitismus vorwerfen.) Sodass man jede Beliebige mit jedem beliebigen Vorwurf vor sich hertreiben kann. Steve Bannon, der ehemalige Trump-Wahlkampfleiter, fasste seine Strategie so zusammen : »To flood the zone with shit.« Und der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, verknappte die Formel sogar auf ein einziges Wort. Als ein Reporter ihn inmitten der Trümmer seiner Stadt fragte, was er dazu sage, dass die Russen darauf bestünden, keine zivilen Ziele zu bombardieren: »Bullshit! « In der Tat hat Bullshit jede Unschuld verloren. Die Zeiten sind vorbei, als Bullshit lästige Zeit­verschwendung an Vernissagen und Kader­sitzungen war. Bullshit ist heute die schärfste Waffe der weltweiten Rechten. Und erstaunlich vielseitig: Donald Trump gebührt die Entdeckung, dass in der Politik Bullshit auch ohne Tarnung funktioniert. Bei Kritik wirft man wie damals auf dem Pausenplatz der Gegenseite das Doppelte vor. Oder raunzt trocken: »Fake News!« Oder redet einfach irgend­etwas. Das ist enorm effizient, besonders für Regierungs­politiker: Hat man das Sagen, braucht man auf nichts mehr zu antworten.

Bullshit ist auch der Rohstoff für den Kultur­kampf – bei dem es statt um konkrete Politik grundsätzlich um Dinge geht, die im Leben der Leute, die darüber reden, nicht vorkommen: Burkas, Intersex­toiletten, Gender­sternchen, Redeverbote, Kinderblut trinkende Politiker, Schokoladen­köpfe, Illuminaten und Impf­schäden.

Last, but not least ist Bullshit auch das Kernstück für die Huldigung autoritärer Politiker. Der führende Schweizer Putin-Anhänger, als Politiker und Publizist in der Partei des mächtigsten Schweizer Oligarchen, der »Weltwoche«-Verleger Roger Köppel, schrieb etwa am Vorabend der Invasion : »Putin entlarvt den hohlen Moralismus seiner Gegner. Und die Dekadenz des Westens. Während sich unsere Politiker damit befassen, ob Minder­jährige ohne Einwilligung der Eltern bei der Einwohner­kontrolle für siebzig Franken ihr Geschlecht abändern dürfen, fährt Putin mit seinen Panzer­divisionen auf. Botschaft: Es gibt da draußen doch noch so etwas wie eine harte Wirklichkeit der Tatsachen, nicht nur das eingebildete Metaversum der ›Diskurse‹ und ›Narrative‹, mit denen man sich die Welt so zurechtlegt, wie man sie gerne hätte. Vielleicht, hoffentlich ist Putin der Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen.« Gesetzt den Fall, das wäre Teil einer ernsthaften Debatte. Was ließe sich darauf antworten? »Glauben Sie tatsächlich, dass Herr Putin wegen seiner mangelnden Wokeness kritisiert wird und nicht wegen des Zusammenzugs einer Invasions­armee? Und dass daran Putins Kritiker vor allem stört, dass dadurch vom unbürokratischen Geschlechts­wechsel für Schweizer Kinder abgelenkt wird, als dass eine Invasions­armee eine Invasion vorbereitet?« Auch wenn Herr Köppel gern behauptet, mit einer anderen Meinung die Debatte zu beleben – es lässt sich absolut nichts Gescheites auf seine Texte antworten. Außerdem hätte, während man noch redet, Herr Köppel längst bereits ein Dutzend weitere Videos, Leitartikel oder Tweets veröffentlicht: Etwa dass »jeder Fünftklässler« wisse, dass man mit dem Bully auf dem Pausenplatz »klarkommen« müsse und dass also die »Weisheit des Hausverstands« gebiete, alle Waffen­lieferungen und Sanktionen gegen Russland einzustellen. Und: dass er sich angesichts der geschichts­vergessenen Kriegstreiberei der Konkurrenz als einen der letzten lupenreinen Pazifisten empfinde. Et cetera. Was lässt sich dazu sagen? Eigentlich nichts. Es sind einfach Worte, die Roger Köppel aus dem Mund fallen, es könnten auch andere sein, es kommt gar nicht darauf an. Dazu gibt es nicht einmal jemanden, der spricht. Nichts von diesen obigen Gedanken ist persönlich. Es ist vorgestanzte Industrieware, ein Set an Formulierungen, das rund um den Planeten von Politikern und Publizisten manuell neu zusammen­gesteckt wird. So produzierte in etwa zur gleichen Minute, als Köppel seinen Putin-Essay schrieb, Steve Bannon eine Radioshow zum gleichen Thema . Zu Gast war Erik Prince, der Gründer einer berüchtigten Söldnerfirma : Bannon: »Putin ist nicht woke. Er ist anti-woke.« Prince: »Das russische Volk weiß noch, welche Toilette benutzt werden soll.« Bannon: »Wie viele Geschlechter gibt es in Russland?« Prince: »Zwei.« Bannon: »Sie hängen dort nicht die Pride-Flaggen raus …« Prince: »Ja, und Buben nehmen dort im College nicht an Schwimm­wettbewerben für Mädchen teil.« Bannon: »Wie rückwärtsgewandt! Wie primitiv! Wie mittelalterlich!« Kurz: Es handelt sich um den international standardisierten Mahlstrom, der die öffentliche Debatte mit austauschbarem Bullshit flutet. Natürlich, es ist kein Zufall, dass vor allem gealterte, lausbübische Herren mit einer Leidenschaft für die immer gleichen Tabu­brüche dieses Gewerbe betreiben. Es ist intellektuelle Impotenz. Aus allem, was sie von sich geben, folgt: nichts. Doch das wäre zu freundlich gedacht. Es handelt sich nicht um privaten Verfall. Es handelt sich um die pausenlose Verstopfung des öffentlichen Diskurses, um einen Angriff auf die Demokratie. Kurz: um professionelle protofaschistische Propaganda. Und deshalb gibt es doch eine Antwort auf Texte wie den von Roger Köppel: »Russisches Kriegs­schiff, fick dich!«

Auf der Höhe der Zeit Fast alle Beteiligten, auch in der Ukraine , hatten Putins Aufmarsch bis Stunden vor dem Einmarsch für einen Bluff gehalten. Der Überfall kam als Schock. Präsident Putin hielt am russischen Fernsehen eine lange Rede . Kurz danach rollten von drei Seiten russische Panzer in die Ukraine. Doch die Antwort darauf kam ebenfalls als Schock, sehr schnell, sehr entschlossen. Schon am Abend des zweiten Tages hatte die ukrainische Armee den Großteil der Voraus­kommandos der Russen getötet . Sie blockierte die Straßen nach Kiew, attackierte die Nachschubwege und brachte der übermächtigen russischen Armee furchtbare Verluste bei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj tauschte Anzug und Krawatte mit einem olivgrünen T-Shirt und wurde weltweit zum Gesicht des Widerstandes. Spätestens, als ihm die USA die Möglichkeit zur Flucht anboten und Selenskyj (zumindest der Legende nach ) erwiderte: »Ich brauche Munition, nicht ein Taxi.« Kurz darauf beschlossen die USA und die EU weit massivere Sanktionen als erwartet; ein paar Tage nach dem Einmarsch waren der Rubelkurs, die internationalen Banken­verbindungen, die Börse und 30 Jahre wirtschaftlicher Aufbau ruiniert. Darüber hinaus fielen reihenweise Tabus – Deutschland, traditionell der engste Partner Russlands in der EU, stoppte das Pipeline­projekt Nord Stream 2, beschloss eine dauerhafte massive Aufrüstung und lieferte Waffen in die Ukraine. Das neutrale Schweden lieferte ebenfalls Waffen . Über 600 internationale Konzerne zogen sich aus Russland zurück . Und am Ende war, zur Verblüffung der Welt, sogar die Schweiz an Bord. Woher dieser Widerstand – wie aus dem Nichts? 2014 lief das noch völlig anders. Bei Nacht und Nebel hatten Elite­soldaten der russischen Armee in Uniformen ohne Abzeichen die Krim besetzt. Die russischen Truppen im Donbass hatten die ukrainische Armee fast mühelos abgeschlachtet, die EU und die USA waren zerstritten und ihre Sanktionen ein trauriger Scherz. Vielleicht gerade deshalb. Es gibt ein Gesetz, dass das Land, das einen Krieg verliert, im Frieden danach gewinnt. Deshalb, weil die Sieger keinen Grund haben, alles neu zu denken, die Verlierer aber dringend. Zumindest in diesem Fall taten sie es. Zuvor korrupt, starr, schlecht ausgebildet wie heute die russische, wurde die ukrainische Armee 2016 völlig neu aufgestellt . Man hatte erlebt, dass die strikte Befehls­kette die Soldaten auf dem Schlachtfeld gefesselt hatte – bis die höheren Offiziere eine Entscheidung der niederrangigen genehmigt hatten, waren diese oft bereits tot. Also demokratisierte man die Entscheide nach unten – und bildete (mit amerikanischen Militär­spezialisten) die Unteroffiziere aus. Dazu kam das Glück, dass das Geld fehlte: So wurden keine Superwaffen beschafft, sondern eher unsexy Material: türkische Drohnen und vergleichsweise billige tragbare Anti-Flugzeug- und Anti-Panzer-Raketen. Diese erwiesen sich nun als über Erwarten effektiv. (Auch, weil die russische Armee es nie schaffte, ihre verschiedenen Truppen als Ensemble einzusetzen – so konnten kleine ukrainische Kommandos sie einzeln ausschalten.) Dazu hatten die Offiziere der Truppen Kriegs­erfahrung: Im Osten der Ukraine hielten die Putin-finanzierten Rebellen einen unerklärten, aber brutalen Kleinkrieg am Schwelen – mit 14.000 Toten in den letzten acht Jahren . Und last, but not least hatte Putin 2014 das Land geeinigt. Zuerst, indem er den moskautreuen Präsidenten Wiktor Janukowytsch dazu brachte, in letzter Minute ein Abkommen mit der EU zu kippen. Worauf Studentinnen auf dem Maidanplatz in Kiew für ihre Zukunft demonstrierten, täglich, über Monate. Janukowytsch ließ sie mithilfe von russischen Agenten zusammen­knüppeln. Worauf ihre Eltern und Großeltern sich den Studentinnen anschlossen. Janukowytsch ließ mit scharfer Munition schießen – ein paar Tage später war er gestürzt. Janukowytsch floh, laut Gerüchten mit Kisten voller Dollar, nach Moskau. Putin nutzte das Chaos und ließ über Nacht die Krim besetzen. Danach konnte sich die ukrainische Armee vor Freiwilligen kaum retten. Und nicht zuletzt lieferte Putin der ukrainischen Armee den Schub der ersten Erfolge, indem er die Sünde beging, an die eigene Propaganda zu glauben. Da er offiziell keinen Krieg, sondern eine »Spezialoperation« gegen das »Regime der Nazis und Drogen­süchtigen« begann, schickte er konsequent Spezialpolizei und Fallschirm­jäger voraus . Diese waren auf Aufstände spezialisiert, sahen furcht­erregend aus, waren aber nur leicht bewaffnet, völlig kriegs­unerfahren – und nach wenigen Tagen tot. Kein Mensch hat mehr für die Einigkeit der Ukraine und die Stärke ihrer Armee getan als Wladimir Putin. Trotzdem wäre es falsch, vor allem über ihn zu reden. Nach dem ersten Schock waren in der Ukraine und in den westlichen Ländern sehr viele Leute auf der Höhe der Zeit.