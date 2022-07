Schwere Kämpfe im Grenzgebiet von Luhansk

4.33 Uhr: Am Gebietsrand der Region Luhansk kommt es nach Angaben des Gouverneurs Serhij Hajdaj zu schweren Kämpfen. »Sowohl in der Region Luhansk als auch in der Region Donezk gibt es immer noch viel Granatenbeschuss. Sie beschießen alles, was sich ihnen in den Weg stellt«, sagt Hajdaj in Bezug auf die russischen Streitkräfte. »Sie erleiden ziemlich schwere Verluste«. Russische Armee- und Reservekräfte seien dorthin geschickt worden, um den Fluss Siwerskyj-Donez zu überqueren. »Einige Bataillone wurden dorthin verlegt, um die Anzahl von Verwundeten zu ersetzen... Sie nehmen nicht alle Verwundeten mit. Die Krankenhäuser sind überfüllt, ebenso die Leichenhallen.« Reuters konnte seine Aussagen nicht unabhängig überprüfen.